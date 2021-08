'Cadastra Belém' pretende cadastrar 400 mil pessoas no SUS até o final de agosto

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança, nesta segunda-feira (9), a campanha "Cadastra Belém". A ação ocorre na Unidade Municipal de Saúde do Guamá, uma das UMS's bases de onde sairão, diariamente, os voluntários que percorrerão as ruas realizando os cadastros da população no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o diretor de atenção básica à saúde, Victor Nina, a iniciativa facilitará e agilizará o atendimento à saúde no município. "A importância da população aderir à campanha é a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Estamos nas ruas, batendo de porta em porta. A nossa meta é atingir 400 mil pessoas. A vantagem é que uma vez cadastrada, a população é entrevistada e identificada se é 'diabética, hipertensa, ou se tem algum outro problema de saúde'. Ou se é vinculada a algum serviço de saúde, tendo um acesso de maior qualidade ao serviço", pontuou o diretor.

A expectativa é cadastrar 400 mil pessoas até o dia 30 de agosto. As equipes da Sesma, com o apoio de voluntários, estão reforçando o cadastramento, percorrendo as residências da cidade, em cada ponto de concentração das equipes, por todos os bairros de Belém.

O diretor afirma que o cadastramento é fundamental para garantir que a população tenha acesso a serviços como consultas, atendimento multiprofissional, vacinação e acompanhamento de pré-natal, diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, entre outros oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde da capital e distritos.

Maria Luiza, estudante de enfermagem da UFPA, atua como voluntária na campanha e observa que, com o cadastro, o Ministério da Saúde passa a ter acesso aos dados atualizados da população do município - que acessam os serviços de saúde -, para financiar a atenção primária. "Com base nesses dados, o repasse de verba será mais efetivo, pois o governo estará ciente de quantas pessoas estão precisando do serviço público de saúde. Vai ter uma maior cobertura da população. A própria população estará ciente dos serviços oferecidos, estará mais ativa na unidade básica", afirmou a voluntária.

A agente comunitária de saúde Alessandra Santos trabalha há 20 anos na área, no Distrito D'Água e reforça o chamado para a população. "O indivíduo deve estar cadastrado para que tenha acesso a todas as plataformas de saúde, que ele merece enquanto cidadão", pontua.

Mais acesso à saúde e serviços de atenção para a população

O Sistema Único de Saúde (SUS) é garantido pela Constituição Federal a toda população brasileira, em seu artigo 196, por meio da Lei nº. 8.080/1990. É único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas. Destas, 80% dependem exclusivamente do SUS para todo e qualquer atendimento de saúde, de acordo com informações do site do Ministério da Saúde.

"O cadastramento é o passo mais importante para a ampliação da rede SUS. No contexto atual, que vivemos da pandemia, acho que é muito claro a todo mundo a importância do SUS. Então quando eu me cadastro, eu afirmo o meu direito à saúde e eu estou fortalecendo a rede SUS. Tanto ao bem pessoal, de conseguir o acesso aos serviços, quanto para o bem público, para o fortalecimento da rede, Belém", concluiu Vitor Nina.

Para realização do cadastro é necessário um documento original com foto (RG, CPF, CNH), comprovante de residência atualizado e o Número de Identificação Social (NIS). O cadastramento pode ser feito em uma unidade de saúde ou por meio da visita de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

O cadastro atualizado é obrigatório para as famílias que recebem benefícios sociais federais, como é o caso do Bolsa Família.