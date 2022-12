Cabanagem recebe mutirão de testagem de HIV/Aids e outras ISTs neste sábado (10)

Na manhã do próximo sábado (10), moradores do bairro da Cabanagem, em Belém, serão beneficiados com uma programação em alusão à campanha “Dezembro Vermelho”, voltada para o combate do HIV/Aids e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A ação acontece de 11h as 13h, na Usina da Paz da Cabanagem, situada à avenida Damasco, nº 37.

Com o lema “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”, a campanha vai oferecer testes rápidos à população, que também poderá participar de rodas de conversas com orientações a respeito das ISTs, instruções de prevenção, transmissão e tratamentos. Preservativos masculinos e femininos estarão disponíveis para distribuição.

Uma equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), composta por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e outros profissionais, estará no local orientando os trabalhos.

As pessoas que se submeterem aos testes rápidos receberão os laudos na mesma ocasião e, em caso de alguma intercorrência no resultado, assistentes sociais e psicólogos estarão a postos para dar o encaminhamento acerca de novas testagens ou consultas médicas na rede estadual de saúde.

Serviço:

Testagem de HIV/Aids e outras ISTs

Data: 10/12

Hora: de 8h às 13h

Local: Usina da Paz da Cabanagem, avenida Damasco, nº 37