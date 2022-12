Cabanagem: mutirão de testagem de HIV/Aids e outras ISTs ocorre neste sábado (10)

Na manhã do próximo sábado (10), moradores do bairro da Cabanagem, em Belém, poderão participar de uma programação em alusão à campanha “Dezembro Vermelho”, voltada para o combate do HIV/Aids e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A ação será de 8h às 13h, na Usina da Paz da Cabanagem, avenida Damasco, nº 37.

O lema da campanha é “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”. Serão oferecidos testes rápidos para a população, que também pode participar de rodas de conversas com orientações a respeito das ISTs, instruções de prevenção, transmissão e tratamentos. Estarão disponíveis para distribuição preservativos masculinos e femininos.

Uma equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e outros profissionais, estarão no local orientando as ações.

Após a realização dos testes rápidos, profissionais especializados entregarão os laudos e, em caso de alguma intercorrência no resultado, assistentes sociais e psicólogos estarão a postos para dar o devido encaminhamento de novas testagens ou consultas médicas na rede estadual de saúde.

Serviço:

Testagem de HIV/Aids e outras ISTs

Data: 10/12

Hora: de 8h às 13h

Local: Usina da Paz da Cabanagem, avenida Damasco, nº 37