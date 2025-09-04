Capa Jornal Amazônia
BRT Metropolitano será entregue neste mês? Obras entram na fase final e alcançam 90% de conclusão

O projeto contempla a construção de 13 passarelas ao longo da BR-316, 13 estações de embarque e desembarque e dois terminais de integração - em Ananindeua e Marituba

O Liberal
fonte

O sistema começa a operar em fase assistida ainda neste mês e vai beneficiar diretamente os moradores da Região Metropolitana de Belém (Foto: Marco Santos / Agência Pará)

As obras do BRT Metropolitano já alcançam 90% de conclusão. O sistema, que começa a operar em fase assistida ainda neste mês, representa um marco para a mobilidade urbana e vai beneficiar diretamente os moradores da Região Metropolitana de Belém. As informações foram divulgadas durante a visita que o governador Helder Barbalho fez ao local, na noite desta quarta-feira (3). Ele esteve no Km 1 da BR-316.

O projeto do BRT Metropolitano contempla a construção de 13 passarelas ao longo da BR-316, 13 estações de embarque e desembarque e dois terminais de integração - em Ananindeua e Marituba. Toda a operação será coordenada pelo Centro de Controle Operacional (CCO), garantindo mais segurança e eficiência no transporte coletivo. A frota contará com 265 ônibus equipados com ar-condicionado e internet wi-fi, assegurando mais conforto aos usuários. O sistema vai integrar diversos bairros dos municípios da Região Metropolitana, permitindo o acesso por corredores exclusivos na BR-316 até os terminais de conexão e demais destinos.

image O governador Helder Barbalho esteve na noite desta quarta-feira (3) no Km 1 da BR-316, para acompanhar a reta final das obras do BRT Metropolitano (Foto: Marco Santos / Agência Pará)

Durante a visita, o governador Helder Barbalho destacou que o empreendimento vai transformar a qualidade de vida de quem depende diariamente dos ônibus. "Nós estamos na fase final das obras do BRT, obras que trouxeram transtornos para a população da Região Metropolitana, mas necessárias para que, até o final deste mês, possamos iniciar a operação assistida dos ônibus", disse. "São mais de 260 veículos com wi-fi e ar-condicionado, garantindo que bairros de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides e Santa Izabel possam se conectar aos terminais de integração e acessar, por via expressa, os seus destinos. Estamos finalizando ciclovias, passarelas e terminais, e certamente entregaremos uma nova qualidade no transporte coletivo para toda a região”, afirmou.

