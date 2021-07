Primeiro fim de semana do veraneio nas estradas federais do Pará foi tranquilo

O primeiro final de semana das férias de julho no Estado teve quatro acidentes, todos na BR-316. De acordo com boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram dois em Santa Maria do Pará e mais dois em Castanhal. Sendo que neste último foi registrada uma morte.

O único acidente fatal ocorreu ainda na manhã da última sexta-feira, à altura do Km 52, em Castanhal, envolvendo dois automóveis. Uma colisão traseira deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas.

Devido à forte chuva que caiu no fim da tarde deste domingo, as duas pistas BR-316 ficaram alagadas na altura do KM 9. Equipes do Detran foram distribuídas no perímetro para auxiliar na fluidez do trânsito. Até o começo da noite o movimento de veículos permanecia intenso, mas, considerado normal para um fim de semana do veraneio.

A PRF atua a partir do KM 18 da rodovia BR-316, uma vez que o trecho anterior até o limite dos municípios de Belém e Ananindeua estão sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).