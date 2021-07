Acidente deixa um morto e dois gravemente feridos, em Castanhal

Um grave acidente foi registrado por volta das 12h20 desta sexta-feira (2), no quilômetro 52 da BR-316, na altura do município de Castanhal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu entre dois veículos de passeio, deixando uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas. As vítimas não foram identificadas.

Homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e policiais rodoviários federais estiveram no local para atender a ocorrência. Vídeos feitos após o acidente mostram que um dos carros se partiu ao meio.

Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado. Nas redes sociais, pessoas lamentavam a tragédia. “Parece que o povo está desesperado por lazer. É preciso ter calma e atenção. As praias não vão sair do lugar”, disse uma internauta.

Pessoas que passavam no local, no momento do acidente, chegaram a afirmar que os dois carros estariam disputando um “racha”, mas a informação não foi confirmada pela PRF.