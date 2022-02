BR-316 registra, nesta sexta-feira, movimento intenso na saída de Belém

A BR-316 registra, nesta sexta-feira (25), um movimento intenso de veículos na saída de Belém por causa do feriado prolongado de carnaval. Por volta das 10h45, 60 carros passavam, por minuto e em média, na barreira de fiscalização do Detran, no KM 8, em Ananindeua.

Em condições normais, são 40, 45 veículos por minuto. Mas, segundo o Detran, esse fluxo deverá aumentar a partir das 14 horas, quando mais gente estará deixando a capital com destino aos balneários do interior do Estado.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, na quinta-feira (24), a Operação Carnaval 2022, que tem por objetivo desenvolver medidas preventivas, educativas e de fiscalização para a garantia da defesa da vida, fluidez no trânsito e segurança viária da população neste período.

Agentes do Departamento estarão em 30 municípios, além do trecho da rodovia BR-316 sob responsabilidade do órgão. No total, são 298 agentes de fiscalização que atuarão diuturnamente nas operações. Em Salinópolis, balneário de maior procura no estado, 36 agentes estarão nas rodovias PA-124 e PA-444, com trabalhos estendidos para as praias do Atalaia e Farol Velho, em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas, com o objetivo de evitar acidentes devido o consumo de álcool e excesso de velocidade na faixa de areia.