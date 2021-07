BR-316 registra fluxo intenso de saída de veículos no começo da noite

A saída de belenenses nesta sexta-feira (23), no penúltimo final de semana da temporada das férias de julho, não foi nada fácil para condutores de veículos e agentes do Departamento de Trânsito do Estado Pará (Detran) na rodovia BR-316. Pela manhã, o trânsito foi travado por causa de um acidente logo cedo na via, e no final da tarde novo engarrafamento, desta vez provocado pelo temporal que caiu sobre a Grande Belém e pelo transbordamento das águas do rio Uriboca. No entanto, no começo de noite, o tráfego de veículos na saída da capital paraense foi intenso, mas fluindo, mediante monitoramento de efetivo do Detran.

Foi possível verificar a quantidade de veículos em trânsito nos quilômetros iniciais da BR-316. Logo cedo, por volta das 8 horas, uma caçamba e uma moto colidiram no Km 6 da rodovia, com pessoas feridas tendo sido encaminhadas para atendimento hospitalar. Essa colisão travou o tráfego por cerca de 40 minutos.

Já por volta das 17 horas, em razão do temporal (chuva forte com vento e trovoadas) e mais o transbordamento do Uriboca os motoristas tiveram que enfrentar cerca de duas horas de engarrafamento no Km 9, na fronteira entre os municípios de Ananindeua e Marituba. "Com o transbordamento do rio Uriboca, os agentes do Detran abriram o retorno no local para dar fluidez ao trânsito. O nível da água, no entanto, já está baixando e a previsão é de que o trânsito normalize em breve", chegou a informar o Detran na ocasião. À tarde, houve dois acidentes, em Marituba e Ananindeua, mas com danos materiais.

Transporte hidroviário

Por meio de nota, a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informou que "foram registrados até as 17h30 desta sexta-feira (23), um total de 3.335 usuários no Terminal Hidroviário de Belém".

Os destinos mais procurados são Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras e Camará, todos no Marajó, como repassou a CPH.