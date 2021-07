Temporal assusta moradores na Grande Belém e causa falta de energia elétrica

O clima de verão da tarde desta sexta-feira (23) foi substituído pela preocupação de moradores de casas e prédios, na Região Metropolitana de Belém, com um temporal formado por chuva e ventos fortes e mais trovões. Como consequência, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da Grande Belém e relatos de cidadãos e cidadãs, nas redes sociais, enfrentando alagamentos. Prédios comerciais, repartições e lojas também foram atingidas em seu funcionamento por causa do fenômeno.

Uma árvore caiu no canteiro central da avenida Almirante Barroso, em frente ao Quartel do 2 BIS. Uma outra árvore também caiu no Bosque Rodrigues Alves, na travessa Perebebuí, no bairro do Marco. A área de acesso ao SESI Ananindeua ficou completamente alagada.

Nas redes sociais, circula uma imagem mostrando que a cobertura da Usina Futuro no bairro da Cabanagem foi sofreu avariações por causa dos ventos.

Usina Futuro (Reprodução / Redes Sociais)

Nas redes sociais, muita gente relatou sobre os estragos. "Ventania invadiu tudo aqui no meu prédio também. Entrando água pelas janelas", disse uma moradora do bairro do Coqueiro. Já uma outra, do mesmo bairro, disse: "A ventania destelhou a minha garagem!". Outra pessoa, no Conjunto Cidade Nova 8, destacou que além da tempestade também ficou sem energia elétrica em casa.

No Conjunto Pedro Teixeira, uma outra árvore caiu com o temporal (Reprodução / Redes Sociais)

A Redação Integrada de O Liberal continua apurando informações sobre o assunto. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará já foi procurado, mas ainda não se manifestou.

A Equatorial Energia Pará informou, por meio de nota, que o forte temporal, com ventos fortes e incidência de raios, do final da tarde desta sexta-feira "ocasionou interrupções do fornecimento de energia elétrica em trechos da Região Metropolitana de Belém. Algumas localidades de Benevides, Ananideua, Marituba e trechos de bairros como Pedreira, Tapana, São Bras, Marco, Val de Cães e adjacências, tiveram ou estão em situação de falta de energia".

"As equipes da empresa já estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível em todas as áreas afetadas", completou a nota.