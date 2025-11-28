Bosque Rodrigues Alves de graça: público pode conhecer quati 'afilhado' do cantor Nando Reis

A população de Belém e de outros municípios poderá visitar gratuitamente o Bosque Rodrigues Alves neste último final de semana de novembro. No sábado (29) e domingo (30), será possível também conhecer o quati ruivo Nando, um dos ‘ícones’ da fauna do espaço. Ele recebeu o nome para homenagear o cantor Nando Reis e acabou apadrinhado pelo músico.

O quati, resgatado no início do ano pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), passou por meses de reabilitação após ser encontrado ainda filhote, com fraturas nos dois membros posteriores, e hoje vive saudável ao lado de outros quatis no espaço. Quando foi acolhido, apresentava comportamento muito quieto e discreto, o que chamou a atenção da equipe veterinária.

De acordo com a veterinária Amanda Simões, um check-up revelou que ele tinha fratura nos dois membros, o que explicava a dificuldade de locomoção.

“No check-up, descobrimos que ele tinha fratura nos dois membros. Ele meio que se arrastava. Entramos com protocolo, fizemos medicação e fisioterapia. Foi uma reabilitação longa, de meses. Agora ele já anda direitinho, consegue escalar, está ótimo de saúde”, assegura Amanda.

Acostumado à presença humana, Nando não pode ser reintroduzido na natureza, permanecendo no Bosque ao lado de outros dois quatis resgatados, Duque e Artemis. O quati é um mamífero selvagem, parente próximo do guaxinim, reconhecido pelo focinho longo e cauda anelada. É encontrado em quase todo o território nacional, com exceção de algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde já está ameaçado de extinção. São animais sociáveis, curiosos e diurnos, vivendo em grupos e interagindo constantemente com o ambiente.

O corpo mede entre 40 e 65 cm, com cauda que pode chegar a 69 cm, e pesam de 3 a 10 kg. Alimentam-se de frutas, flores, ovos, insetos e pequenos vertebrados, desempenhando um papel fundamental na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração das florestas.

Agora com saúde recuperada, nome famoso e padrinho ilustre, Nando inicia um novo capítulo no Bosque — o de encantar visitantes, ampliar diálogos sobre conservação e fortalecer ainda mais o vínculo afetivo do público com a natureza amazônica

Homenagem

A diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE) do Bosque, Ellen Eguchi, explica que o nome do quati foi escolhido pela equipe, motivada pela admiração que tem pelo cantor Nando Reis.

“Todo mundo aqui é muito teu fã, e por isso colocou esse nome nesse rapaz. Estamos muito felizes que tu aceitaste ser padrinho aqui do Bosque Rodrigues Alves, na Amazônia, desse cara. Ele está famoso no mundo inteiro, mas o padrinho que a gente queria era você mesmo. Muito obrigada pela tua sensibilidade”, disse Ellen, em um vídeo gravado em resposta ao cantor que comentou a homenagem nas redes sociais.

Reconhecimento

Ex-integrante dos Titãs, Nando Reis mantém uma sólida carreira solo há mais de duas décadas com Belém na agenda de shows. Ele compartilhou nas redes sociais a surpresa e alegria de ser homenageado como nome do quati.

“Eu nunca recebi uma homenagem que me engrandecesse tanto como ser de um quati ruivo batizado com o meu nome. E mais, ainda, ter o convite de apadrinhá-lo. Já sou padrinho, quero conhecer o meu afilhado. Eu amo o Bosque Rodrigues Alves, vou a Belém desde os anos 80. Agora, eu quero ir conhecer o meu afilhado e vocês, que quero conhecer pessoalmente. Me manda um beijo… o meu afilhado”, disse o cantor em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Visitação

O Bosque Rodrigues Alves abre de quinta a domingo, das 8h às 16h. A entrada custa R$ 2,00, com gratuidade para crianças até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia-entrada. No último domingo de cada mês, a visita é gratuita para todos.