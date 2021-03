Mototaxista devolve dinheiro pago por engano e ação vai parar na web

Em tempos onde atos de honestidade são cada vez mais raros, as boas ações chegam a ter o peso de grandes feitos e a merecer o reconhecimento público. Foi o que aconteceu no caso de um mototaxista que trabalha em um ponto no Conjunto Maguari, em Belém, que foi parar nas redes sociais depois de devolver o dinheiro de uma cliente dado por engano.

Como faz todos os dias ele transportou uma cliente e a deixou em casa. Na hora de pagar a corrida, em vez de dar uma nota de dois reais, valor do deslocamento, ela entregou uma nota de cem reais. Ao chegar em casa o mototaxista percebeu que havia um engano e decidiu ir até a casa da passageira para devolver o dinheiro dado a mais.

Esse menino se chama Felipe moto táxi aqui do Conjunto Maguary Conjunto Maguari e Tenoné Conjunto Maguari 1 e 2 ... Publicado por Izabel Estumano em Quarta-feira, 3 de março de 2021

A atitude de Felipe, como foi identificado, deixou todos surpresos, ao ponto da mãe da cliente fazer uma postagem no Facebook elogiando a postura do rapaz. Na mensagem, Izabel Estumano, mãe de Sarah, a passageira distraída, argumentou: “Estou colocando aqui pois ele foi muito justo e digno, pois difícil de alguém ter um caráter e uma postura dessas". Além dos elogios, Izabel aproveitou para fazer um registro do momento em que Felipe esteve na casa dela para devolver o dinheiro, ao lado da filha, e também recomendou o serviço prestado por ele.