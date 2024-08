Bosque Rodrigues Alves comemora 141 anos com atividades lúdicas para crianças e toda a família

O Bosque Rodrigues Alves, considerado um dos mais importantes patrimônios naturais e culturais de Belém, comemorou 141 anos, neste domingo (25/8), com uma programação especial organizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). As atividades celebraram a data ao longo da manhã, oferecendo diversas atrações para toda a família e promovendo a conscientização sobre a preservação ambiental.

A celebração começou na sexta-feira, com atividades lúdicas e de entretenimento, que atraíram visitantes de todas as idades. O evento destacou a importância da preservação do Bosque Rodrigues Alves, também conhecido como Jardim Zoobotânico da Amazônia, e buscou sensibilizar o público sobre a conservação do patrimônio cultural e da vida silvestre.

Entre as atrações, o público pôde explorar um acervo fotográfico que conta a história do Bosque Rodrigues Alves e conhecer personagens das lendas amazônicas. O encerramento da programação festiva foi marcado por uma roda de carimbó, típica manifestação cultural da região.

O público pôde explorar um acervo fotográfico que conta a história do Bosque Rodrigues Alves e conhecer personagens das lendas amazônicas (Emilly Melo / Especial O Liberal)

Christiane Ferreira da Silva, secretária municipal de Meio Ambiente, destacou a importância histórica e ecológica do Bosque. "A prefeitura preparou um aniversário diferente, analisando o contexto histórico do Bosque para apresentar à população a importância da preservação do ecossistema. Amanhã, iniciaremos o primeiro inventário ecossistêmico em parceria com o Instituto da Vale, o ITV, para obter dados reais do que possuímos e entender o nível de perda que tivemos ao longo de quase um século e meio", revelou.

A secretária enfatizou ainda que o Bosque é uma área preservada que contribui para a melhoria do microclima, não apenas do espaço, mas também do entorno. “A nossa esperança é que a população entenda que o Bosque é um pequeno pedaço da floresta nativa da nossa região, no centro da cidade”, afirmou Christiane.

Marcos Oliveira, engenheiro agrônomo, levou sua esposa e filhos pequenos, de sete e quatros anos, para participar da programação. "Eu vi pelas mídias sociais e minha esposa também informou. Trouxemos as crianças para conferir a programação. Foi muito boa, tinha muita gente, música e alguns animais que elas gostam de ver”, comentou.

Edilaine Abreu, pedagoga, que também esteve presente com sua sobrinha, elogiou as atividades educativas voltadas para as crianças. "A programação foi muito importante para as crianças conhecerem os animais, entenderem a importância de cuidar deles e como eles contribuem para a natureza. Minha sobrinha está adorando as atividades, e isso pode até inspirá-la a seguir a profissão de médica veterinária no futuro", afirmou.

Valéria Titã, chefe de divisão do Bosque Rodrigues Alves, explicou que a programação educacional busca trazer conhecimento sobre a história e a preservação do Bosque. "Estamos realizando atividades que relatam desde a fundação do Bosque em 1883 até os dias atuais. Trabalhamos com parceiros como o Laboratório de Sementes e o Vet Kids para educar sobre a preservação das espécies nativas e a importância da manutenção desse espaço", disse.

Andresa Araújo, membro do grupo Pet Vet Gaia, da UFRA, que atuou como voluntária nas atividades com as crianças, destacou o valor do trabalho educativo. "Nós apresentamos histórias sócio-educativas para as crianças e, de forma lúdica, ensinamos sobre o manejo correto dos animais. Isso é fundamental para que elas entendam a importância do cuidado com os animais e, quem sabe, despertem o interesse pela veterinária no futuro", acrescentou.