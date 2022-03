Boletim médico aponta boa recuperação de dona Coló

A família de Clotilde Melo de Souza, conhecida como dona Coló, está otimista com a boa recuperação da trabalhadora do Complexo do Ver-o-Peso, no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito de Belém. Ela sofreu um acidente vascular cerebral na última sexta-feira (11).

No final da tarde desta terça-feira (15) a filha mais velha de dona Coló, Leila do Socorro, de 50 anos, conversou com médicos no Abelardo Santos e voltou para casa, com a notícia da franca recuperação da mãe, que está consciente e não vê a hora de retornar para a residência

"Ela está bem, se recuperando, está consciente inclusive ela pergunta o tempo todo quando vai poder voltar para casa e quer muito isso", contou na noite desta terça-feira, a neta de dona Coló, Rosilene Bandeira, que é técnica em enfermagem.

Rosilene disse que a avó tem 9 filhos, incluindo Leila, 10 netos e um casal de bisnetos. "Os médicos disseram que ela está evoluindo muito bem. Hoje, ficamos chateados com boatos na internet, sobre a morte da minha avó", disse ela.

"Pedimos que quem queira saber dela, fale com a gente. Aliás, ela nos pediu isso para não deixarmos de atender a imprensa. Ela costuma dizer, 'eu gosto de minha vida a par das pessoas", contou sorrindo Rosilene.