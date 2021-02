Dona Coló é internada após AVC e será transferida para Hospital Abelardo Santos

Uma das erveiras mais conhecidas do mercado Ver-o-Peso, Dona Coló, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na quarta-feira (24). Segundo informações da Prefeitura de Marituba, ela deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento do município ao final da tarde. A família informou que o quadro de saúde é estável.

Por conta da internação, Dona Coló, de 67 anos, precisaria de um leito, e uma campanha nas redes sociais foi iniciada na noite da quarta-feira para conseguir a tranferência. Na manhã desta quinta-feira (25), a Prefeitura de Marituba informou que foi liberado um leito para tranferência da paciente para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos.

Ainda segundo a Prefeitura, Dona Coló encontra-se em processo de transferência, contando com todo suporte e equipe técnica adequada.

Coló trabalha há mais de três décadas no complexo, e desde a pandemia causada pelo novo coronavírus reduziu as atividades presenciais no Ver-o-Peso por fazer parte do grupo de risco para agravamento da covid-19 (é hipertensa), sendo substituída pela mais nova dos quatro filhos, Gisele Bandeira.