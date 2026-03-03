Bole-Bole comemora título do Carnaval 2026 com festa no Guamá

A vitória da Associação Carnavalesca Bole-Bole no Carnaval 2026 de Belém está sendo celebrada com festa no barracão da escola, localizado no bairro do Guamá. Integrantes da agremiação, torcedores e moradores se reúnem na noite desta terça-feira (3) para comemorar a conquista do título.

A celebração ocorre após a apuração realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, onde a escola foi consagrada campeã do Grupo Especial. A leitura das notas começou por volta das 20h e reuniu torcedores, dirigentes e foliões que acompanharam atentamente cada avaliação.

A Bole-Bole conquistou o primeiro lugar com 200 pontos, alcançando nota máxima em todos os quesitos avaliados. O segundo lugar ficou com a Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense, com 199,5 pontos, e o terceiro com a Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles, que somou 199,4 pontos.

O desfile campeão levou para a avenida o enredo “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”, homenagem à Mãe Josina, importante referência religiosa do bairro do Guamá. A apresentação destacou a influência da religiosidade afro-paraense na formação cultural da capital, com elementos de fé, resistência e identidade popular.