Benevides antecipa a 2ª dose da Astrazeneca para profissionais da educação

Benevides, na Região Metropolitana de Belém, antecipou a 2ª dose da Astrazeneca para profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular de ensino. São professores e outras funções que receberam a 1ª dose entre maio e junho. Das 8h às 13h, na Escola São Francisco e no CMEI Berço da Liberdade. Com a carteirinha de vacinação.

Esse calendário faz parte do Dia D de Vacinação no município, ao longo deste sábado. A programação também conta com a aplicação da 1ª dose para jovens de 18 a 21 anos sem comorbidade, conforme já anunciado na quinta-feira (12) pela prefeitura municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Benevides, a meta é imunizar cerca de 12 mil jovens de 18 a 21 anos. A 1ª dose será disponibilizada em quatro pontos: no Ginásio Municipal Nagibão, das 8h às 16h; e na UBS Santa Maria, UBS Benfica e CRAS Murinim, das 8h às 13h. Levar CPF ou cartão SUS, além de comprovante de identificação e residência.