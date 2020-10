Operação fecha restaurante e notifica bares em primeira noite de fiscalização

Um restaurante foi fechado na noite de sexta-feira (30) por não cumprir as novas restrições determinadas pelo Decreto Municipal nº 97.653/2020 da Prefeitura Municipal de Belém. Durante a ação da Vigilância Sanitária, mais três restaurantes foram notificados, um bar/restaurante foi notificado por aglomeração e uma casa de shows advertida por exceder o limite de lotação e falta de regularização da cozinha. A SeMOB autuou três veículos por estacionar em passeio público e um motociclista por dirigir sem o capacete.

A operação desenvolvida pelo Comitê de Segurança Municipal, em parceria com órgãos de segurança e fiscalização do município, é denominada “Cavalo de Tróia III” e segue até este domingo (01). Agentes da Ordem Pública, Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) e Vigilância Sanitária (Devisa/Sesma) percorreram os estabelecimentos dos bairros da Pedreira, Umarizal e Batista Campos.

Conforme o decreto, os estabelecimentos devem manter o distanciamento entre as mesas, disponibilizar álcool em gel, atender somente 50% da sua capacidade e funcionar até a meia noite. Empresários que descumprirem as medidas sanitárias podem ser advertidos ou receber multa de até R$50 mil, além de ter o estabelecimento interditado até se regularizar ao protocolo sanitário específico.

“A Vigilância Sanitária está desde o início monitorando a pandemia. Com a flexibilização econômica, percebemos que as pessoas acharam que o contágio da Covid-19 estava controlado e relaxaram nos cuidados”, explicou Elizete Cardoso, coordenadora da Ordem Pública. “Com um toque de ordem estamos mostrando para as pessoas que a pandemia ainda não acabou e que precisamos ser parceiros”, completou a coordenadora.

Os principais alvos da ação foram os estabelecimentos denunciados por aglomeração e que já haviam sido multados e que mesmo assim voltaram a rescindir. De acordo com o Comitê, tanto bairros periféricos quanto centrais estavam desrespeitando o decreto. “Desta vez, numa avaliação preliminar, percebi que os estabelecimentos estão mais atentos às medidas, mas vamos continuar a operações nos próximos dias, pois ainda encontramos locais com aglomeração”, disse Elizete.

O decreto traz novas restrições a eventos sociais, artísticos, coorporativos e religiosos com limite de 200 pessoas ou 50% da capacidade do local. Campanhas eleitoras e dia de votação devem seguir as recomendações básicas de distanciamento social, uso de máscara e 50% da capacidade do local.