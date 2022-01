Belém: vacinação de crianças com imunizante da CoronaVac continua nesta terça (25/01)

Na manhã desta segunda-feira (24), a vacinação de crianças contra a covid-19 foi retomada na Região Metropolitana de Belém. Na capital, o público de 6 a 11 anos está sendo imunizado pela primeira vez com a vacina CoronaVac, liberada para aplicação em crianças pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde a última quinta-feira, dia 20 de janeiro.

O primeiro da fila no ponto de vacinação do Cassazum, no bairro da Pedreira, foi Gabriel Jesus, de seis anos, que veio acompanhado da avó, Duvalina Jesus. Gabriel conta que, mesmo com sono, preferiu acordar cedo para se imunizar e convida as outras crianças dentro da faixa etária para se protegerem contra a covid-19: “Venham tomar a vacina do coronavírus, para não ficar doente”.

A avó de Gabriel afirma que se sente confiante de levar o neto para se imunizar: “é importante essa vacina para que o meu neto fique protegido e possa ir à aula tranquilo, com mais saúde”.

Da mesma forma, Liliane Silva levou a filha, Isabela, e o sobrinho, Samuel Pantoja, para tomar a primeira dose e explica que não foi uma decisão difícil de tomar: “Eu fico feliz que as nossas crianças estão tendo esse privilégio de se vacinar, com a intenção de se proteger e proteger nossa família. Eu já tomei todas as doses, esquema completo, e vou vacinar quantas doses tiverem”.

Quanto à confiabilidade do imunizante CoronaVac para crianças, a técnica de enfermagem Christiany Brabo garante que ele é seguro e eficaz: “a eficácia da Coronavac é tão boa quanto da Pfizer, e a reação dela, até agora, não apresentou nenhum quadro adverso. Então a gente pede que os responsáveis tragam as crianças para vacinar, que é de suma importância essa proteção”.

No Pará, o Governo já disponibilizou cerca de 160 mil doses da vacina para serem distribuídas aos 144 municípios do estado. Ainda é esperada mais uma remessa suplementar de imunizantes pediátricos, que será enviada pelo Ministério da Saúde aos estados com estoque abaixo de 40 mil doses.

A fórmula da CoronaVac é a mesma das doses do público adulto e a administração é dividida em duas aplicações, com intervalo de 28 dias. A Anvisa destaca ainda que a marca é uma das mais ministradas do mundo, aprovada para uso em crianças na China, Chile, Equador, Colômbia, Camboja e Indonésia. Estudos também têm demonstrado boa segurança, tolerabilidade e uma forte resposta imune humoral por parte das crianças que se vacinaram com o imunizante.

A vacinação segue em Belém até terça-feira (25), das 9h às 17h, em pontos exclusivos para atendimento às crianças.

Confira os locais de vacinação em Belém: