Belém vacina contra covid-19, gripe e sarampo neste fim de semana; confira os locais

Estarão disponíveis em Belém, durante todo o final de semana, das 10h às 17h, vacinas contra o sarampo, Influenza e covid-19, que podem ser encontradas nos postos de vacinação que estão funcionando nos shoppings e na Universidade Fibra para atendimento dos grupos, conforme a indicação de cada vacina.

Quem pode se vacinar?

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), afirma que podem se vacinar contra a Influenza alguns grupos prioritários, como idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência.

Também são grupos prioritários os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhador portuário, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Contra o sarampo, a vacinação é voltada para todas as crianças entre seis meses e cinco anos, além de trabalhadores de saúde. E as vacinas contra covid-19 estão disponíveis para o público infantil, com imunizantes Coronavac e Pfizer pediátrica, e para adultos, sendo Coronavac e Janssen.

Poderão se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose.

Dose de reforço é oferecida

Para tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19, seja a terceira ou a quarta dose, é preciso fazer um intervalo de quatro meses da dose anterior. A quarta está disponível para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Também estão aptos a receber a quarta dose os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação do ensino básico e superior (professores, especialistas e funcionários das unidades de ensino), trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento (policiais federais, civis, militares e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais, com 18 anos ou mais, que receberam as três doses há quatro meses ou mais.

Quais documentos levar?

É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Postos de vacinação, das 10h às 17h

- Universidade Fibra, apenas no sábado (14)

Avenida Gentil Bittencourt, 1144, Nazaré

- Shopping Pátio Belém, sábado e domingo

Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos

- Shopping Boulevard, sábado e domingo

Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto

- Shopping Bosque Grão-Pará, sábado e domingo

Rodovia dos Trabalhadores (acesso G)

- Parque Shopping, sábado e domingo

Avenida Augusto Montenegro, 300, Parque Verde

- IT Center, sábado e domingo

Avenida Senador Lemos, 153, Sacramenta