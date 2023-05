Belém terá serviços de saúde gratuitos contra o tabagismo no próximo domingo

No domingo (28), Belém recebe duas ações em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, data celebrada no dia 31 de maio para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Na ocasião, duas programações na cidade estarão levando informações e também realizando atendimentos em saúde para quem deseja parar de fumar.

Uma das ações será no Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Cratf), a partir das 9h até as 13h. Em quase 20 anos de atividade, o Centro já atendeu mais de 5 mil pessoas, registrando média de 30 pacientes que procuram atendimento a cada mês.

A equipe do Cratf fará avaliação da dependência dos usuários de cigarro convencional e de cigarro eletrônico, medição de pico de fluxo expiratório e inscrição de pessoas que queiram participar do tratamento para superar o tabagismo. Também serão oferecidas vacinação, testes rápidos para detecção de hepatites virais e HIV e inscrição para o exame de espirometria, que analisa a quantidade de ar que alguém pode colocar dentro e fora dos pulmões, bem como a velocidade da ventilação.

“Trata-se de um exame de rotina na área da pneumologia, e é uma conhecida companheira na avaliação periódica de pacientes com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica”, explica a médica pneumologista Fátima Amine, coordenadora do Cratf.

Na ação do Cratf haverá apresentações culturais de dança, balé e carimbó, além de judô, karatê e exposição de vários tipos de cigarros eletrônicos e narguilé, a fim de alertar pais de crianças e adolescentes.

No Centro, o tratamento inicia com os exames para identificar o quadro clínico e de tabagismo do paciente, e prossegue com sua admissão em um grupo com outros dependentes para uma abordagem cognitiva comportamental, que busca entender o porquê de ele se tornar fumante e os motivos para querer parar. Avaliados os níveis de dependência, eles podem ser tratados com medicamentos receitados ou com a Terapia de Reposição de Nicotina (TRN).

Programação na praça

Outra programação alusiva ao Dia Mundial sem Tabaco ocorrerá na Praça da República, também no domingo (28), das 8h às 13h, por meio da equipe técnica da Coordenação de Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (CDCNT) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Entre os serviços, haverá:

aferição de pressão arterial e glicemia;

orientação de profissionais de Enfermagem;

testagens rápidas para HIV, hepatites e sífilis;

vacinas;

auriculoterapia;

avaliação e orientação de nutricionista;

agendamento de exames e consultas para homens a partir de 30 anos.

Ações de combate ao fumo

Data: 28/05

Serviços no Cratf

Horário: das 9h às 13h

Endereço: Avenida Presidente Vargas, com a Travessa Osvaldo Cruz, nº 513, Campina, Belém.

Ação na Praça

Horário: de 8h às 13h

Endereço: Praça da República, bairro da Campina, Belém.