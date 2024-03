Belém tem previsão de chuvas intensas até esta quarta-feira (13), alerta Inmet

A previsão do tempo indica condições meteorológicas para chuvas intensas colocando Belém em alerta amarelo desde as 10h22 de terça-feira (12) até 10 horas desta quarta-feira (13). O alerta foi repassado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) recomenda que a população fique atenta e reforça que, em caso de sinistros ocasionados pelas fortes chuvas e ventos, o órgão pode ser acionado pelo telefone do Centro Integrado de Operações (Ciop) no número 190 , ou pelo contato do plantão da Defesa Civil de Belém (91) 98439-0646.

A Prefeitura de Belém alerta também para a combinação de chuvas fortes com maré alta que pode provocar alagamentos e demais transtornos para a população. Nesta terça-feira (12), a maré alta foi registrada às 00h38, em Belém chegando a 3.7 metros. Às 8h13 chegou a 0.1 metros e às 12h52 a maré alcançou 3.6 metros. Nesta quarta-feira, 13, a maré alta chega a 3.5 metros às 13h30.

As previsões de marés são elaboradas pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil e repassadas à Defesa Civil de Belém.