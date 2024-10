Belém tem operação especial de limpeza urbana para o Círio 2024

Em razão da quadra nazarena, Belém terá uma operação especial de limpeza urbana prevista para começar no próximo dia 11 e terminar apenas no Recírio, dia 28 de outubro. A ação foi divulgada pela prefeitura do município e pela empresa responsável pela gestão e manejo dos resíduos da capital, a Ciclus Amazônia. Os trabalhos serão intensificados especialmente na Trasladação e domingo de Círio.

De acordo com a concessionária de limpeza urbana, a operação contará com 1.250 trabalhadores durante a festividade, incluindo, além de funcionários da empresa, membros de 12 cooperativas aliadas e 22 agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

A operação seguirá ao longo dos diversos eventos que compõem o Círio, com a ajuda de equipamentos, como caminhões coletores, basculantes e pipa, carrinhos de varrição e guarnição, entre outros. Na Trasladação, dia 12, por exemplo, serão 124 equipamentos neste apoio, e, na procissão de domingo, 13, serão 224.

Ainda no domingo serão mobilizados mais de 600 colaboradores. A força-tarefa atuará em diversos pontos ao longo do trajeto a ser percorrido pela Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O itinerário compreende os cerca de 3,6 quilômetros entre a Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha, e a Basílica Santuário de Nazaré, além de diversas vias e áreas adjacentes.

Durante os eventos que compõem o Círio, serão realizadas limpezas e varrições minuciosas ao longo das ruas e praças que integram os cerca de 140 km percorridos pelos fiéis, além da retirada dos sacos de lixo dos percursos. Nos dias de celebração, haverá também equipes de limpeza fixas em lugares estratégicos, como o Centro Arquitetônico de Nazaré e áreas do entorno e pontos turísticos. A atenção será redobrada para detectar e recolher cacos de vidro e outros objetos cortantes.

Órgãos municipais fazem visitas para conscientizar contra o descarte irregular de lixo durante o Círio. (Joyce Ferreira / Agência Belém)

Ação de conscientização já começou

Segundo a prefeitura de Belém, uma ação de conscientização contra o descarte irregular de lixo já começou na cidade, na segunda-feira, 30. Promovida por agentes de educação ambiental da Ciclus Amazônia e fiscais da Sesan, Secretaria de Urbanismo (Seurb) e Meio Ambiente (Semma) e Guarda Municipal (GMB), a ação iniciou com visitas a residências e comércios da região. Nesta terça-feira, 1, os trabalhos se concentraram nas ruas Siqueira Mendes, Doutor Malcher e Doutor Assis, nas proximidades da Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Segundo a coordenação do comitê Fiscaliza Belém, os trabalhos de fiscalização e combate ao descarte irregular de lixo devem contemplar os bairros da Campina, Cidade Velha, Reduto e Nazaré. A população pode colaborar com a administração municipal denunciando descarte irregular de lixo pelo Disque-Denúncia,da Guarda Municipal de Belém, no número 153.



Além disso, neste sábado, 5, o Fiscaliza Belém deve realizar a ação Cata Treco, que vai promover a coleta de entulhos de residências e pontos comerciais que ficam ao entorno do percurso da procissão do Círio de Nazaré. As pessoas podem solicitar o serviço pelo whatsapp da Ciclus Amazônia que atende no número (91) 98405-3100.

Serviço:

Denúncia de descarte irregular de lixo - ligar 153

Cata Treco, coleta de entulhos - (91) 98405-3100