Belém tem 10 horas de chuva contínua, diz Inmet

A Região Metropolitana de Belém (RMB) registrou 10 horas de chuva contínua, ou seja, de 8 até as 18 horas, conforme monitoramento do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os efeitos da chuva forte foram sentidos nos bairros e distritos da capital e em outros municípios da RMb, com ruas alagadas e famílias em situação difícil diante das águas.

Por volta das 8 horas, como informou o diretor do 2º Disme, José Raimundo Souza, a chuva começou de forma, mas entre 11 e 13 horas, ocorreu o momento de maior intensidade da precipitação pluviométrica. "A média da intensidade da chuva foi de 35 milímetros, como verificado na área do Entroncamento, no bairro da Cabanagem. No centro da cidade, a Pedreira foi o lugar com a chuva mais forte, registrando 52 milímetros. No entanto, no Distrito de Outeiro, a chuva chegou a 80 milímetros", destacou José Raimundo. A temperatura também caiu na Grande Belém, tendo sido registrados 27 graus.

Do começo deste mês até o dia 15, choveu na Grande Belém o totalde 240 milímetros, incluindo a chuva desta terça-feira (15). Um agravante para as cenas de águas acumuladas e trânsito congestionado foi o fato de que a chuva forte coincidiu com maré alta, como pontuou José Raimundo. As marés altas devem continuar por este mês de março.

Como a Zona de Convergência Intertropical, uma faixa de nuvens a partir de ventos alísios dos hemisférios norte e sul, provoca chuvas fortes. Já que essa ZCI permanece incidindo sobre Belém, a RMB e o litoral do Estado deverão apresentar chuvas contínuas em março, como destaca José Raimundo, do Inmet.

Sufoco

A chuva que caiu na tarde desta terça-feira (15), em Belém, causou transtornos a motoristas e pedestres. Diversos pontos de alagamento voltaram a ser vistos na capital paraense, e o trânsito ficou mais lento.

Condutores de veículos tiveram um dia difícil com a chuva contínua e água acumulada (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Os condutores de veículos que passavam pelos corredores de trânsito padeceram com o fluxo de carros parado em muitos trechos, sobretudo, no final da manhã e começo da tarde. Na avenida Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, no bairro do Marco, motoristas enfrentaram inundação. Com pouco mais de um hora de chuva, a via foi tomada pela água, obrigando a quem transitava pelo local a encarar o aguaceiro.

O mesmo cenário foi visto na travessa Quintino Bocaiuva, na esquina com a rua dos Mundurucus. Nesse perímetro, motoristas optaram por trafegar enfileirados pelo meio da via para evitar prejuízo.

Árvore cai e interdita trânsito

Com a chuva forte, a fachada de uma casa na avenida Senador Lemos, perto da Doca de Souza Franco, desabou, mas ninguém se feriu. Segundo informações preliminares, ninguém estava dentro do imóvel durante a tragédia, que ocorreu durante a chuva forte ao longo desta terça-feira (14). Carros que estavam estacionados em frente à casa também não foram atingidos.

Na avenida Governador José Malcher, entre 9 de Janeiro e Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré, na hora da chuva, parte de uma árvore caiu na pista. "Eu estava chegando para dar aula aqui, quando vi as folhas da árvore na pista; ficou na faixa dos ônibus e até parte da faixa central e estava chovendo", relatou a professora de Psicologia, Thrissy Maestri.

Um galho da árvore caiu sobre a pista, tornando o trânsito lento, sem vítimas, porque com a chuva forte e a água pesando sobre folhas e galhos, essa estrutura do vegetal perde altura. Assim, um ônibus acabou atingindo um galho. O restante permaneceu no local. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e integrantes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local do acidente. A Semma vai analisar se será necessário se retirar a árvore daquele perímetro de Belém. Semelhante situação ocorreu na avenida Romulo Maiorana, com um caminhão-baú derrubando o galho de uma árvore.