Belém suspende aulas presenciais nas escolas municipais; entenda os detalhes

As aulas da rede municipal de educação de Belém serão retomadas, no próximo dia 24, apenas de forma remota. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) foi sensível ao pleito do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará Seção Belém (Sintepp Belém) e ao cenário atual da pandemia de covid-19 na capital. A entidade sindical aponta que 75 escolas estão com casos positivos para covid-19.

O retorno, segundo a circular da Semec, começará a partir do dia 31 de janeiro,de forma gradual e acompanhando o cenário epidemiológico. Inicialmente, até o dia 21 de fevereiro, as aulas presenciais devem ser totalmente retomadas nas escolas do município de Belém.

As primeiras semanas de aulas devem ser destinadas a acolhimento dos alunos e explicação da situação atual. O ofício da Semec tambpem menciona a necessidade de seguir a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

Algo que consta no ofício, porém, sem confirmação ainda da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) é que o atual cenário da pandemia na capital seria causado pela variante Ômicron do coronavírus causador da covid-19. Em nota, o órgão estadual reiterou que não há registros de variante Ômicron no Pará.