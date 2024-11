Belém sedia premiação de jornalismo sobre desenvolvimento na Amazônia nesta quinta (7)

Belém recebe nesta quinta (7.11) a cerimônia final do 1º Prêmio Ampla de Jornalismo, realizado pela organização Ampla. Profissionais de comunicação de todo o Brasil vão participar. O objetivo da premiação é reconhecer o trabalho de profissionais com produção de reportagens sobre a Amazônia. Com início às 19h, o evento será no restaurante Manjar das Garças localizado no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. A premiação contempla tanto a imprensa regional quanto a nacional.

No total, foram recebidas 100 inscrições. Desse total, 48 foram na categoria online; 33, na nacional; 19, na regional. Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções” nesta edição, o prêmio busca incentivar a produção de conteúdo sobre o desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico da região. O resultado do 1º Prêmio Ampla de Jornalismo foi divulgado no dia 15 de outubro. Os autores das melhores reportagens de cada categoria vão receber R$ 15 mil (1º colocado), R$ 10 mil (2º colocado) e R$ 5 mil (3º colocado). A cerimônia de estreia vai contar com a participação da jornalista Cristiane Pelajo.

Segundo a equipe do evento, o momento é um ‘marco significativo’ para a valorização do jornalismo na Amazônia. Giussepp Mendes, idealizador da Ampla Amazônia e um dos organizadores do prêmio, afirma que os idealizadores da premiação estão “extremamente satisfeitos” com o engajamento dos jornalistas de todo o país.

“A quantidade e a qualidade dos trabalhos inscritos mostram que a pauta de sustentabilidade e do crescimento regional são de grande interesse e relevância. Nosso objetivo é que esse prêmio não apenas reconheça os profissionais, mas também amplie o debate sobre soluções inovadoras e sustentáveis ​​para a nossa região", afirma Mendes.

Quem avaliou os trabalhos enviados foram jurados da organização Ampla e também representantes de instituições da região. São elas: a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Associação Comercial do Pará (ACP) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA). A curadoria das reportagens foi feita pelo jornalista, escritor e roteirista Klester Cavalcanti.