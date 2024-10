I Prêmio Ampla de Jornalismo reúne 100 candidaturas de profissionais da comunicação de todo o Brasil

Com o objetivo de valorizar e incentivar profissionais da comunicação de todo o Brasil, o I Prêmio Ampla de Jornalismo será realizado no dia 7 de novembro, às 19h, no restaurante Manjar das Garças, em Belém. O tema da premiação é “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, que tem como curador o jornalista, escritor e roteirista pernambucano Klester Cavalcanti.

No total, a organização reuniu 100 candidaturas, sendo 48 na categoria online, 33 na nacional e mais 19 na regional. Todas foram avaliadas por um júri composto por renomados profissionais de diversas áreas do conhecimento. Vale destacar que veículos nacionais importantes se inscreveram no prêmio, como SBT News, Globo News, Jornal Nacional, Jornal Hoje e Jornal da Globo, além de portais como Estadão, Folha de São Paulo, Poder 360 UOL e Intercept Brasil. Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 15 de outubro, pelo site premioampla.com.br.

De acordo com Giussepp Mendes, idealizador da plataforma Ampla Amazônia e um dos organizadores do prêmio, a ideia de criar prêmios de jornalismo surgiu como uma maneira de valorizar e destacar o trabalho de jornalistas e veículos de comunicação que tratam de temas relevantes para a sociedade, promovendo a liberdade de imprensa e a qualidade da informação, em especial o desenvolvimento regional.

“O Prêmio Ampla de Jornalismo visa dar visibilidade ao jornalismo local e nacional, visando fortalecer o mercado de comunicação e destacar temas importantes para o desenvolvimento da região”, destaca Giussepp Mendes.

Reconhecimento

Além de troféus, os autores das melhores reportagens de cada categoria receberão R$ 15 mil (primeiro colocado) R$ 10 mil (segundo colocado) e R$ 5 mil (terceiro colocado). A cerimônia de premiação contará com a participação da jornalista Cristiane Pelajo.

“A quantidade e a qualidade dos trabalhos inscritos mostram que a pauta da sustentabilidade e do crescimento regional são de grande interesse e relevância. Nosso objetivo é que esse prêmio não só reconheça esses profissionais, mas também amplie o debate sobre soluções inovadoras e sustentáveis para a nossa região", afirma Giussepp.

Além dos jurados da plataforma Ampla Amazônia, o prêmio contará também com representantes de instituições de peso na região, como a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Associação Comercial do Pará (ACP) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA). O evento terá como patrocinadores os escritórios Pinheiro & Mendes Advogados e Fonseca Brasil.

Serviço:

I Prêmio Ampla de Jornalismo

Data de divulgação dos vencedores: 15 de outubro, pelo site premioampla.com.br

Data da premiação: 7 de novembro, às 19h, no restaurante Manjar das Garças, localizado no bairro Cidade Velha, em Belém