Vencedores do I Prêmio Ampla Amazônia de Jornalismo falam sobre expectativas para a premiação

O I Prêmio Ampla de Jornalismo, que ocorrerá no dia 7 de novembro, às 19h, no restaurante Manjar das Garças, em Belém, é um marco significativo para a valorização do jornalismo na região amazônica. A expectativa entre os premiados vem aumentando com a aproximação do evento.

Fabyo Cruz, premiado por sua reportagem sobre narcogarimpo, expressa sua ansiedade e gratidão: “Meus familiares e amigos estão felizes, e eu já estou contando as horas para celebrar essa conquista.” Para Cruz, o reconhecimento é vital para trazer à tona temas delicados e importantes.

Iolanda Borges, outra ganhadora, destaca a relevância desse prêmio para narrativas antes invisibilizadas. “Minha expectativa é que minha reportagem possa sensibilizar mais jornalistas sobre a importância de pautas que demonstrem nossa diversidade cultural e os desafios de aliar desenvolvimento e preservação”, afirma.

A organização do prêmio demonstrou um excelente engajamento por parte dos profissionais da comunicação, com 48 inscrições na categoria online, 33 na nacional e 19 na regional. Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, a premiação reuniu 100 candidaturas de jornalistas de todo o Brasil, refletindo a diversidade de olhares sobre as realidades amazônicas.

PREMIADOS REGIONAIS 1º LUGAR: NARCOGARIMPO // FABYO CRUZ (REVISTA CENARIUM) 2º LUGAR: EMPREENDEDORISMO SOCIAL // ANDREIA TEIXEIRA (TV CULTURA) 3º LUGAR ESTADUAL - A MODA QUE VEM DA ILHA DO MARAJÓ // IOLANDA BORGES (CBN AMAZÔNIA)

Segundo Giussepp Mendes, idealizador da Ampla Amazônia e um dos organizadores do prêmio, os membros da plataforma estão “extremamente satisfeitos” com o engajamento dos jornalistas de todo o Brasil e com a diversidade de olhares sobre o desenvolvimento da Amazônia.

“A quantidade e a qualidade dos trabalhos inscritos mostram que a pauta da sustentabilidade e do crescimento regional são de grande interesse e relevância. Nosso objetivo é que esse prêmio não só reconheça esses profissionais, mas também amplie o debate sobre soluções inovadoras e sustentáveis para a nossa região" - Giussepp.

Andreia Teixeira Cardoso reforça o impacto positivo da premiação em sua carreira: “Ser uma das ganhadoras foi motivo de muitas felicidades, pois é o reconhecimento de todo o esforço e dedicação”. Ela acredita que eventos como este são essenciais para dar visibilidade a iniciativas sustentáveis.