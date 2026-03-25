Belém sedia maior congresso de saúde pública da região em abril

Entre os dias 6 e 8 de abril, Belém sediará o XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, considerado o maior evento de saúde pública da região. O congresso vai ocorrer no auditório do Hangar - Convenções e Feiras da Amazônia e é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems/PA), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Com o tema “SUS: Transformações, desafios e caminhos para uma gestão eficiente”, o encontro aguarda gestores municipais de saúde, trabalhadores do SUS e de todas as esferas de governo, além de representantes de instituições ligadas à saúde pública. No primeiro dia de programação, haverá apresentação dos autores das experiências exitosas selecionados na edição 2026 da “VI Mostra Pará aqui tem SUS”, que valoriza iniciativas bem-sucedidas de servidores municipais de saúde.

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O objetivo é trocar experiências e informações que impactam diretamente no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A programação conta com palestras, mesa-redonda e oficinas com especialistas renomados na área da saúde. Serão debatidos temas fundamentais, como a Política Nacional da Atenção Primária à Saúde; o papel do Programa Saúde na Escola na Promoção de Saúde Mental e Prevenção de Violências; financiamento da saúde e os desafios para uma gestão sustentável do SUS; Fundo Nacional de Saúde e os desafios na organização dos planos de trabalho para execução de emendas, entre outros.

Segundo a presidente do Cosems/PA, Jucineide Barbosa, este será um evento que vai impactar de forma positiva na saúde pública dos municípios paraenses, pois reunirá gestores e técnicos que atuam nos mais diversos setores. "Vamos trazer a Belém aqueles que atuam diretamente na ponta dos mais variados serviços da atenção básica. Será um momento ímpar, que discutirá os problemas, avanços e estratégias para que possamos conquistar um SUS mais forte e mais equânime", disse.