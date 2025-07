Belém recebe o maior Congresso de Cirurgia de Mão do país

De 21 a 23 de agosto, Belém será sede do maior Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. As inscrições para a 45ª edição do evento estão abertas para médicos e residentes de todo o país, através do site mao2025.com.br. A programação acontecerá no Hangar – Centro de Convenções e Comércio da Amazônia, sob organização da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM).

Participarão do Congresso intitulado de “Amãozônia”, os maiores especialistas da área, brasileiros e estrangeiros, para uma imersão profunda em estudos, técnicas avançadas e intercâmbio científico. No mesmo evento, ainda será iniciada a Jornada SBTM, com a participação da Sociedade Brasileira de Terapeutas da Mão e do Membro Superior.

No dia 20, haverá uma prévia de toda a programação, com curso pré-congresso Ibra, que terá como tema dicas e truques práticos em cirurgias da mão, punho e cotovelo. Além disso, uma atividade voltada ao tema “Ultrassom e medicina regenerativa e da dor na cirurgia da mão”, será realizada em paralelo.

Profissionais renomados da cirurgia de mão farão parte da frente de palestras, no dia 21, bem como de simpósios, mesas redondas e diversos cursos de atualização, como “Retalhos em Membros Inferiores”; “Diferenças Congênitas”; “Contratura e retalhos em sequela de lesões em mãos de crianças”; “Nervos: Perda de matéria”; “Artroscopia” e “Reimplantes”.

O Highlights IFSSH 2025, destaque do evento, reunirá os principais debates apresentados durante o Congresso Trienal da IFSSH (Federação Internacional das Sociedades de Cirurgia da Mão), que foi realizado entre os dias 24 e 28 de março, em Washington, DC. O encontro contou com a participação de cirurgiões renomados de países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Índia e Argentina. Portugal, Espanha, Alemanha e México também marcaram presença, completando o quadro de especialistas internacionais convidados.

O presidente da SBCM, Dr. Rui Barros, pontuou qual é o objetivo principal do Congresso. “O Amãozônia reafirma o papel da SBCM como referência no desenvolvimento técnico e científico da cirurgia da mão. Nossa proposta é oferecer uma programação de alto nível, com conteúdos que dialogam com os desafios reais da prática médica, reunindo especialistas do Brasil e do exterior para uma troca rica de conhecimentos. É um momento estratégico para promover o avanço da especialidade e fortalecer a formação dos profissionais que atuam na área”, frisou.

Cerca de vinte crianças e adolescentes que precisão de cirurgias ortopédicas de alta complexidade, para correções de deformidades congênitas e sequelas de traumatismos serão atendidos gratuitamente pela SBCM, em parceria com a Secretaria de Saúde do Pará (SESPA). A ação será realizada no distrito de Icoaraci, no Hospital Regional Abelardo Santos (HAS), com acompanhamento do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Rui Barros, presidente da SBCM, informou que o projeto decorre da ausência de profissionais especializados no Brasil. Aproximadamente 1.140 profissionais têm título em Cirurgia da Mão, sendo 3,4% da região Norte, de acordo com a Pesquisa Demográfica Médica 2025, conduzida pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), junto ao Ministério da Saúde.

A ação social é fundamental para garantir a qualidade de vida das crianças, conforme destacou o presidente. “Ainda há uma grande deficiência de especialistas nesse tipo de cirurgia na região, o que torna a iniciativa ainda mais crucial. Essa ação é fundamental para proporcionar qualidade de vida a essas crianças e uma oportunidade de transformação para o futuro delas”, concluiu.

Serviço: 45º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão (Amãozônia)

Data: De 21 a 23 de agosto

Local: Hangar - Centro de Convenções e Comércio da Amazônia (Av. Dr. Freitas,

s/nº - Marco, Belém – PA)

Inscrições e c ronograma : mao2025.com.br