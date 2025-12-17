Belém recebe 'Treinão' de bem-estar feminino com aulas de dança, yoga e funcional
O projeto Treinão Chapadinhas de Endorfina acontece em janeiro de 2026, na Estação das Docas, com aulas e atividades físicas; veja como participar
Belém vai receber, pela primeira vez, no dia 25 de janeiro de 2026, o Treinão Chapadinhas de Endorfina. O evento, voltado ao incentivo da atividade física, do bem-estar e da autoestima feminina, será realizado na Estação das Docas, reunindo aulas, encontros e experiências voltadas ao movimento.
Os ingressos já estão à venda, com valores de R$ 188,00 (inteira) e R$ 94,00 (meia-entrada). A idade mínima para participação é 16 anos.
Atividades incluem dança, yoga, funcional e jogos
Durante toda a manhã, as participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui aulas de dança, yoga, funcional, além de jogos, massagens, música ao vivo e ativações especiais. O Treinão propõe encontros femininos que unem exercício físico, diversão e troca de experiências.
O evento faz parte de uma série de ações que defende a prática de atividades físicas como ferramenta de autocuidado, bem-estar e valorização da beleza real.
Sessão de autógrafos e parceria
Um dos destaques do Treinão em Belém será a sessão de autógrafos do livro “Sintomas — e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou”, de Marcela Ceribelli. A participação será feita mediante senha, exclusiva para quem adquirir o livro durante o evento.
O Treinão em Belém conta com a parceria da Dove, que celebra durante o evento o lançamento das novas fragrâncias de desodorantes e da fórmula com ativos de skincare, como sérum pró-ceramidas e ácido hialurônico, presentes na linha de aerossóis da marca.
"Estar no norte do país para levar novas possibilidades de encontros femininos com a atividade física é de imensa realização. O impacto cultural é transformador e visível e esperamos sair de Belém com esse sentimento", afirma Marcela Ceribelli, fundadora da Chapadinhas de Endorfina.
Programação do Treinão em Belém
07h – Abertura dos portões
Aula 1 – Yoga
Aula 2 – Funcional
Talk – Marcela Ceribelli
Aula 3 – Dança
Sessão de autógrafos – Livro “Sintomas”
DJ
12h – Encerramento
Serviço
Data: domingo, 25 de janeiro de 2026
Horário: das 7h às 12h
Local: Estação das Docas, em Belém
Ingressos: R$ 188 (inteira) e R$ 94 (meia-entrada), à venda no Sympla
Classificação: 16 anos
