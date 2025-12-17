Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe 'Treinão' de bem-estar feminino com aulas de dança, yoga e funcional

O projeto Treinão Chapadinhas de Endorfina acontece em janeiro de 2026, na Estação das Docas, com aulas e atividades físicas; veja como participar

Hannah Franco
fonte

Evento de atividade física e bem-estar feminino será realizado na Estação das Docas (Divulgação/Chapadinhas de Endorfina)

Belém vai receber, pela primeira vez, no dia 25 de janeiro de 2026, o Treinão Chapadinhas de Endorfina. O evento, voltado ao incentivo da atividade física, do bem-estar e da autoestima feminina, será realizado na Estação das Docas, reunindo aulas, encontros e experiências voltadas ao movimento.

Os ingressos já estão à venda, com valores de R$ 188,00 (inteira) e R$ 94,00 (meia-entrada). A idade mínima para participação é 16 anos.

VEJA MAIS

image Corredores de rua melhoram qualidade de vida e superam desafios com o esporte
Prática esportiva tem tido mais adeptos e mudado vidas para melhor

image Exercício físico em grupo: saiba por que se exercitar com outras pessoas traz benefícios à sua saúde
Com um amigo ou até mesmo familiar, uma simples caminhada ou corrida pode trazer uma série de benefícios a sua mente e corpo

Atividades incluem dança, yoga, funcional e jogos

Durante toda a manhã, as participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui aulas de dança, yoga, funcional, além de jogos, massagens, música ao vivo e ativações especiais. O Treinão propõe encontros femininos que unem exercício físico, diversão e troca de experiências.

O evento faz parte de uma série de ações que defende a prática de atividades físicas como ferramenta de autocuidado, bem-estar e valorização da beleza real.

Sessão de autógrafos e parceria

Um dos destaques do Treinão em Belém será a sessão de autógrafos do livro “Sintomas — e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou”, de Marcela Ceribelli. A participação será feita mediante senha, exclusiva para quem adquirir o livro durante o evento.

O Treinão em Belém conta com a parceria da Dove, que celebra durante o evento o lançamento das novas fragrâncias de desodorantes e da fórmula com ativos de skincare, como sérum pró-ceramidas e ácido hialurônico, presentes na linha de aerossóis da marca.

"Estar no norte do país para levar novas possibilidades de encontros femininos com a atividade física é de imensa realização. O impacto cultural é transformador e visível e esperamos sair de Belém com esse sentimento", afirma Marcela Ceribelli, fundadora da Chapadinhas de Endorfina.

Programação do Treinão em Belém

07h – Abertura dos portões

Aula 1 – Yoga

Aula 2 – Funcional

Talk – Marcela Ceribelli

Aula 3 – Dança

Sessão de autógrafos – Livro “Sintomas”

DJ

12h – Encerramento

Serviço

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

Horário: das 7h às 12h

Local: Estação das Docas, em Belém

Ingressos: R$ 188 (inteira) e R$ 94 (meia-entrada), à venda no Sympla

Classificação: 16 anos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

treino livre

atividade física

vida fitness

bem-estar
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda