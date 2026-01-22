Capa Jornal Amazônia
Belém recebe pista de patinação no gelo durante as férias; veja datas, horários e valores

Atração tem 180 m², opções para crianças e adultos e promete experiência diferente em meio ao verão amazônico

Hannah Franco
fonte

Pista de patinação no gelo chega a Belém e promete diversão nas férias escolares. (Divulgação)

Quem está em Belém e procura uma programação diferente para as férias pode se preparar para uma experiência pouco comum na cidade: patinar no gelo. O Bosque Ice Park estreia em janeiro com uma pista de 180 m² e promete atrair crianças e adultos em busca de diversão e alívio do calor.

A atração oferece patins de lâmina para quem quer deslizar pelo gelo e também conta com o Iceland Car, um trenó assistido voltado para crianças de 2 a 4 anos. O espaço é monitorado, tem uso obrigatório de equipamentos de segurança e capacidade controlada, garantindo uma experiência mais confortável para o público.

A proposta é unir lazer e segurança em uma atividade acessível a diferentes idades, inclusive para quem nunca teve contato com a patinação. A organização destaca que a pista foi planejada para receber tanto iniciantes quanto participantes com mais familiaridade com a atividade.

Os ingressos já estão disponíveis para compra pela internet e também na bilheteria do evento. Os valores variam conforme o tempo de permanência na pista, com preços a partir de R$ 55.

O funcionamento ocorre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. A patinação é permitida a partir dos 5 anos, enquanto o Iceland Car é exclusivo para crianças de 2 a 4 anos e 11 meses.

Serviço

Bosque Ice Park – pista de patinação no gelo

Data: a partir de 8 de janeiro

Horários:

- Segunda a sábado: das 10h às 22h

- Domingos e feriados: das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 55 pela plataforma Sympla e na bilheteria do evento

