Belém recebe o maior evento de vendas do Norte do Brasil

O Hangar Centro de Convenções foi palco, neste sábado (2), da 19ª edição do Pará Vendas, considerado o maior evento de vendas, gestão e negócios da região Norte. Promovido pela Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Pará (Adapa), o evento reuniu cerca de 2,5 mil pessoas, entre empresários, gestores, equipes de vendas e parceiros de todo o estado.

Com o tema “A Nova Era: Conectando Pessoas, Vendas e Resultados”, a programação contou com palestrantes de grande nome do mercado, como Geraldo Rufino, Alfredo Soares e Lásaro do Carmo Jr., além de espaços voltados ao networking, inovação tecnológica, capacitação, confraternização e causas sociais.

Para o presidente da Adapa, Frederico Schmidt Junior, o Pará Vendas representa não apenas um ponto de encontro do setor, mas uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento para toda a cadeia de abastecimento.

“Hoje o evento não é só para vendedores. CEOs, diretores e gestores também participam ativamente. Isso mostra como ele amadureceu. Discutimos tecnologia, inteligência artificial aplicada às vendas, tributação e gestão. É um dia para fomentar crescimento, premiar talentos e gerar conexão”, destacou Schmidt.

Presente no evento, o superintendente do Sebrae-PA, Rubens Magno, destacou o papel das micro e pequenas empresas na economia e a importância do Pará Vendas como vitrine para o segmento.

“Mais de 94% das empresas brasileiras são micro e pequenas. E são elas que movimentam toda a cadeia de suprimentos. O Pará Vendas reforça que capacitar vendedores e gestores é essencial para melhorar a entrega desses produtos à população”, enfatizou Magno.

Representando a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), Jean Freitas fez questão de ressaltar a dimensão do Pará Vendas no cenário nacional. “Esse é o maior evento de convenção de vendas do Norte. É aqui que se conecta gente, energia e resultado. O atacadista distribuidor é quem fortalece o pequeno e médio varejo”, destacou.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac Pará, Sebastião Campos, enfatizou o impacto do evento no aprimoramento das equipes de vendas: “Há quase uma década estamos juntos com o Pará Vendas porque acreditamos no potencial das pessoas que movem esse setor. A energia das equipes aqui é contagiante e transformadora para o desenvolvimento do Estado”.

A Adapa já projeta levar o Pará Vendas para novas regiões do estado, como Marabá, Paragominas e Salinópolis, ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo o associativismo em polos estratégicos do interior.

“Cada equipe se mobiliza para vir. Tem gente que atravessa o estado em ônibus fretado para estar aqui. Mas queremos levar esse conteúdo até onde eles estão. É um movimento de expansão que fortalece ainda mais o setor”, explicou Frederico Schmidt.

Um evento que antecipa os desafios da COP30

Além de olhar para o presente, o evento também se prepara para o futuro — especialmente com a realização da COP30 em Belém, em novembro de 2025.

“Com a COP30 se aproximando, é essencial que o setor esteja preparado para atender diferentes culturas e demandas específicas. A COP deve receber cerca de 70 mil pessoas de diversas partes do mundo. Vimos em outras edições do evento problemas com falta de produtos e aqui não podemos correr esse risco. Por isso, estamos em constante diálogo com o Estado para garantir que estejamos prontos e que tudo funcione da melhor forma possível”, afirmou Frederico Schmidt Junior.

Mercado e compromisso social

Mais do que negócios, o Pará Vendas também reforçou seu compromisso social. Geni de Paula, diretora do Instituto Adapa, apresentou os resultados da Caravana Solidária e da Logística Reversa do Bem, projetos que destinaram 120 toneladas de alimentos a instituições sociais no último ano.

“Distribuímos produtos que não podem mais ser vendidos, mas ainda são úteis. Atendemos desde crianças em tratamento contra o câncer a homens em recuperação de dependência química. Hoje já conseguimos engajar novos empresários, mostrando que o evento também é uma ferramenta de transformação social”.