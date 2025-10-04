Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe imersão do Mulheres Inspiradoras com foco em liderança feminina e sustentabilidade rumo

O evento reúne cerca de 60 a 70 mulheres, sendo aproximadamente 20 empreendedoras de fora do estado

O Liberal
fonte

Mulheres Inspiradoras Hub COP30 é um espaço exclusivo do evento global que vai destacar sustentabilidade, inovação e negócios liderados por mulheres ((Rodolfo Custódio / Divulgação))

De 6 a 12 de outubro, Belém será o ponto de encontro de líderes femininas de todo o Brasil, e também do exterior, para uma intensa imersão de conhecimento, cultura e conexões estratégicas com foco na sustentabilidade e no empreendedorismo feminino da região amazônica. A cidade, que já se prepara para sediar a COP30 em 2025, se antecipa à conferência global com a realização da etapa Pré-COP30 do Programa de Mentoria e Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras da Amazônia, promovido pela Plataforma Mulheres Inspiradoras, maior comunidade de alta liderança feminina do Brasil, fundada pela paraense Geovana Quadros.

A iniciativa, que integra o lançamento do Mulheres Inspiradoras HUB Amazônia, acontece com o apoio de importantes instituições nacionais e internacionais como a ONU Mulheres, HSM/Grupo Ânima, BRICS CCI de New Delhi (Índia), Banco da Amazônia, Globo, O Liberal, Sebrae PA e ACP.

Mentoria, turismo e conexões em torno da Amazônia

O evento reúne cerca de 60 a 70 mulheres, sendo aproximadamente 20 empreendedoras de fora do estado, incluindo CEOs de grandes empresas e startups de impacto. Durante quatro dias (6 a 9 de outubro), essas mulheres participarão de mentorias estratégicas conduzidas por grandes lideranças brasileiras no auditório da TV Liberal. As mentorias têm como foco impulsionar negócios femininos da Amazônia que promovam inovação, sustentabilidade e impacto social positivo.

image A Plataforma Mulheres Inspiradoras, fundada por Geovana Quadros, hoje é referência nacional em liderança feminina. (Divulgação)

Além da troca de conhecimento, a programação inclui uma imersão cultural e turística cuidadosamente elaborada para valorizar o patrimônio paraense. As convidadas visitarão pontos de Belém, como o Theatro da Paz, o Museu do Banco da Amazônia, o Museu Guild, além de vivenciarem experiências gastronômicas em locais emblemáticos como a Casa do Saulo, o Amazônia na Cuia, o Ver o Açaí e o restaurante Porto Combu. Neste último, terão contato com o Projeto Apoena, que atende crianças da região.

Um dos pontos altos da programação será o jantar de recepção oficial da delegação, oferecido por Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, na noite do dia 7, na Casa do Saulo, reforçando o apoio institucional e regional ao protagonismo feminino. Ele receberá o título de presidente regional do grupo.

“O Pará vive um momento único. Em outubro, com o Círio, unimos fé e tradição, e a COP30 vem trazendo o olhar do mundo para a Amazônia. É uma forma de mostrar que a força das mulheres amazônidas é essencial para pensar soluções globais, conectando cultura e futuro sustentável”, destacou Rose Maiorana.

Encerramento no Círio e conexões internacionais

A programação se estende até o dia 12 de outubro, quando as participantes viverão de perto a emoção do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, com direito a participação em camarote especial da TV Liberal. No dia 10, a delegação segue para o Marajó, onde visitará a Fazenda Mironga e se encontrará com personalidades culturais como Dona Zeneida e o artista Ronaldo Guedes, ícone da arte marajoara.

No total, a experiência proporcionará não apenas desenvolvimento profissional e estratégico para as mulheres da Amazônia, mas também visibilidade internacional para a região e suas empreendedoras. Os cases de maior destaque durante o programa serão reconhecidos em novembro, na premiação nacional Mulheres Inspiradoras do Ano, Edição Amazônia, e farão parte do hub oficial da COP30, em novembro, também em Belém.

Sobre o Mulheres Inspiradoras

Criada há 10 anos por Geovana Quadros, a Plataforma Mulheres Inspiradoras é um ecossistema de alto impacto voltado à liderança feminina, com projetos que incluem a Premiação Mulheres Inspiradoras (maior do Brasil), o Fórum Mulheres Inspiradoras (primeiro de CEOs mulheres do país), e a Mulheres Inspiradoras Academy by HSM. A iniciativa tem como madrinhas a apresentadora Ana Furtado e a cantora Claudia Leitte, além de parcerias estratégicas com grandes veículos de comunicação e organismos internacionais.

Com o lançamento do HUB Amazônia e sua atuação prévia à COP30, o Mulheres Inspiradoras consolida o protagonismo das mulheres da floresta no centro das decisões sobre o futuro do planeta

Mentoria: 6 a 9 de outubro

Local: Auditório da TV Liberal – Belém/PA

