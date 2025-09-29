Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

O Liberal
fonte

Falta de água em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

A partir da noite desta terça-feira (30), 26 bairros de Belém ficarão sem água nas torneiras. A interrupção será necessária para realização de serviços preventivos. A informação foi divulgada pela Águas Pará. De acordo com a empresa, a manutenção trará mais segurança no abastecimento de água para a população, incluindo modernização e melhorias operacionais.

Veja quais os bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água.

  • Comércio
  • Campina
  • Cidade Velha
  • Reduto
  • Batista Campos
  • Jurunas
  • Umarizal
  • Nazaré 
  • Pedreira
  • Guamá
  • Cremação
  • Condor
  • Marco
  • Curió-Utinga
  • Souza
  • Canudos
  • São Brás
  • Fátima
  • Terra-Firme
  • Telégrafo
  • Sacramenta
  • Barreiro
  • Marambaia (Glebas I, II, II e parte da Nova Marambaia)
  • Castanheira 
  • Souza 
  • Val-de-Cans.

A Águas do Pará informou ainda que a previsão para retorno do serviço é em até 48h e que a população deve se precaver, armazenando água.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

falta de água em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda