Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais
Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida
A partir da noite desta terça-feira (30), 26 bairros de Belém ficarão sem água nas torneiras. A interrupção será necessária para realização de serviços preventivos. A informação foi divulgada pela Águas Pará. De acordo com a empresa, a manutenção trará mais segurança no abastecimento de água para a população, incluindo modernização e melhorias operacionais.
Veja quais os bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água.
- Comércio
- Campina
- Cidade Velha
- Reduto
- Batista Campos
- Jurunas
- Umarizal
- Nazaré
- Pedreira
- Guamá
- Cremação
- Condor
- Marco
- Curió-Utinga
- Souza
- Canudos
- São Brás
- Fátima
- Terra-Firme
- Telégrafo
- Sacramenta
- Barreiro
- Marambaia (Glebas I, II, II e parte da Nova Marambaia)
- Castanheira
- Val-de-Cans.
A Águas do Pará informou ainda que a previsão para retorno do serviço é em até 48h e que a população deve se precaver, armazenando água.
