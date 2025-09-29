Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

A partir da noite desta terça-feira (30), 26 bairros de Belém ficarão sem água nas torneiras. A interrupção será necessária para realização de serviços preventivos. A informação foi divulgada pela Águas Pará. De acordo com a empresa, a manutenção trará mais segurança no abastecimento de água para a população, incluindo modernização e melhorias operacionais.

Veja quais os bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água.

Comércio

Campina

Cidade Velha

Reduto

Batista Campos

Jurunas

Umarizal

Nazaré

Pedreira

Guamá

Cremação

Condor

Marco

Curió-Utinga

Souza

Canudos

São Brás

Fátima

Terra-Firme

Telégrafo

Sacramenta

Barreiro

Marambaia (Glebas I, II, II e parte da Nova Marambaia)

Castanheira

Val-de-Cans.

A Águas do Pará informou ainda que a previsão para retorno do serviço é em até 48h e que a população deve se precaver, armazenando água.