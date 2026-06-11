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Belém recebe 'Governo do Brasil na Rua' nesta sexta-feira (12) no Parque da Cidade

Evento aproxima serviços públicos essenciais da população, como perícias do INSS, atendimentos de Saúde e Novo Desenrola Brasil, sem necessidade de agendamento

O Liberal
fonte

Tendas foram montadas no Setor Básico do Campus Guamá da UFPA (Igor Mota / O Liberal)

A população de Belém terá acesso a uma série de serviços públicos gratuitos nesta sexta-feira (12), durante a realização do programa Governo do Brasil na Rua, no Parque da Cidade. O atendimento será realizado das 9h às 17h, com entrada pelo Portão 9.

A abertura institucional está prevista para as 9h30 e contará com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes de movimentos sociais.

A capital paraense é a 22ª cidade brasileira a receber a iniciativa do Governo Federal, desenvolvida em parceria com o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém. O objetivo é aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos essenciais em um único local e sem necessidade de agendamento prévio.

Entre os serviços disponíveis estarão a renegociação de dívidas por meio do programa Novo Desenrola e a realização de perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem agendamento. Os visitantes também poderão obter informações e atendimentos relacionados ao programa Pé-de-Meia e ao Reforma Casa Brasil, iniciativa que oferece condições facilitadas de crédito para reformas e ampliações residenciais, com juros reduzidos e menos burocracia.

Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o Governo do Brasil na Rua reúne diversos órgãos federais e parceiros locais para ampliar o acesso da população a políticas públicas e serviços essenciais.

Serviço

Governo do Brasil na Rua – Belém (PA)
Data: 12 de junho (sexta-feira)
Horário: das 9h às 17h
Local: Parque da Cidade – Portão 9, Avenida Senador Lemos, Souza Rebouças, Belém.

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