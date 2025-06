Belém recebe ‘Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30’ nos dias 12 a 14 deste mês

O Pará domina a produção de açaí no Brasil — mais de 93% da produção nacional advém do estado. Para comemorar a chegada da safra do fruto, promover a cultura paraense e estimular a economia, Belém irá receber a terceira edição do Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30. O evento será realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho, com programação gratuita, no Porto do Açaí e Hangar Centro de Convenções.

A programação inicia no dia 12 no Porto do Açaí, um ponto importante para a chegada e exportação da iguaria na capital. O primeiro dia será marcado pelo tradicional ‘avuado’, prato típico paraense feito com peixe frito e açaí. Já nos demais dias, o evento acontecerá no Hangar Centro de Convenções.

O Pará, como lembrou o secretário de desenvolvimento agropecuário e da pesca, Giovanni Queiroz, é responsável por mais de 90% do açaí produzido em todo o território nacional. “Nada mais justo, então, do que realizarmos esse tradicional evento, que já entrou para o calendário do estado”, ressaltou.

A programação contará com a exposição de uma variedade de produtos que utilizam o açaí como base ou como acompanhamento, como, por exemplo, doces e geleias. Também haverá degustação de açaí produzido pelos municípios do estado. Fará parte da programação, ainda, um espaço específico para a realização de capacitações, onde o batedor poderá receber orientações sobre boas práticas na manipulação do produto.

Tecnologia

O evento irá contar com a apresentação de uma tecnologia desenvolvida para facilitar a coleta do fruto, criada por uma empresa paraense localizada no distrito industrial de Icoaraci. O empreendimento desenvolveu processos tecnológicos na cadeia produtiva do açaí, além de pesquisas avançadas na qualidade de produtos derivados do fruto.

"O Governo do Estado, através da Sedap, em nome do governador Helder Barbalho, busca incentivar as produções sociobioeconomicamente corretas; durante o festival, essas inovações poderão ser apreciadas pelo público, além de inúmeros derivados do nosso açaí.", disse o secretário Giovanni Queiroz.

O diretor de feiras e mercados da Sedap, Manoel Rendeiro, que integrou a comitiva da secretaria à empresa, ressalta que a evolução nas iniciativas inovadoras tem sido constante por parte da empresa de Icoaraci, vistas ao longo das visitas ao empreendimento.

“Nós estamos satisfeitos aqui ao constatar que todos os nossos projetos que conseguimos implantar conjuntamente estão sendo realizados e a novidade vem no terceiro festival do açaí, que será realizado de 12 a 14 de junho; nós podemos garantir que o público ficará impressionado em termos de tecnologia para o pessoal do manejo do açaí”, garantiu o diretor.

Campeão na produção

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Pará produz mais de 93% do açaí no Brasil. A média anual de produção é de quase 1 milhão e 600 mil toneladas do fruto. No Pará, os municípios campeões em produção do fruto são Igarapé-Miri (422,24 mil de toneladas), Cametá (157,32 mil de toneladas) e Abaetetuba (112,00 mil de toneladas).

Saiba como participar

‘Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30’.

Data: 12, 13 e 14 de junho

Local: Porto do Açaí — quinta-feira (12). Av. Bernardo Sayão, 1444 - Jurunas, Belém - PA, 66023-730.

Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia — sexta-feira (13) e sábado (14). Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902

Horário:

12 de junho — 5h às 8h da manhã

13 e 14 de junho — 14h às 22h

Os interessados que tiverem dúvidas podem ligar para a Diretoria de Feiras e Mercados da Sedap, no horário das 08h às 14h, pelo telefone (91) 3251-7979.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade