Don Carlos volta a Belém em noite de reggae

Belém recebe nesta sexta-feira, 30 de maio, um encontro que reúne nomes do reggae internacional, nacional e local. O jamaicano Don Carlos, ex-integrante do Black Uhuru, volta ao Brasil para uma apresentação no Açaí Biruta, no bairro da Cidade Velha, em evento que também traz, pela primeira vez à capital paraense, a banda espanhola Green Valley. A programação começa às 22h e conta ainda com grupos da cena paraense e do Nordeste.

Com mais de 40 anos de estrada, Don Carlos tem uma trajetória marcada por sucessos, tanto na carreira solo quanto em passagens pela banda Black Uhuru, uma das referências do reggae jamaicano desde os anos 1970. Canções como “Harvest Time”, “Just a Passing Glance” e “Young Girl” estão no repertório do artista, que se apresenta pela segunda vez em Belém.

Além da carreira solo, Don Carlos integrou a primeira formação do Black Uhuru, grupo criado em 1974. Na época, participou da gravação de um single raro, bastante procurado por colecionadores. Anos depois, voltou à banda em 1990, período em que gravou os álbuns “Now” e “Iron Storm”, antes de retomar definitivamente sua carreira solo.

O show em Belém também marca os 20 anos da banda Green Valley, que mistura reggae com rap e traz letras focadas em questões sociais e ambientais. Formada na Espanha, a banda é liderada pelo vocalista Ander Valverde e já soma turnês por diversos países da Europa e da América Latina. Esta será a primeira vez que o grupo se apresenta na capital paraense.

A programação inclui ainda a banda paraense Marina e os Leones, que vem ganhando espaço na cena local, misturando reggae, ska e influências latinas. O grupo Reggaetown também integra o line-up, representando a cena reggae de Belém, com mais de uma década de atuação. Direto de Canoa Quebrada, no Ceará, a banda Freedom Sounds completa as atrações, com um trabalho que conecta o reggae a elementos da cultura nordestina.

Nos intervalos, os DJs Leo Barreto e Alex Roots garantem a pista ativa, tocando clássicos do reggae, além de vertentes como dub, dancehall e músicas contemporâneas do gênero.

O evento tem classificação etária de 18 anos. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com lote promocional no valor de R$ 80 para ingresso duplo.

A realização faz parte da programação do projeto Reggae Biruta, que busca fortalecer a cena reggae na cidade, levando nomes do gênero ao palco do espaço, que tem se consolidado como ponto de encontros culturais no bairro da Cidade Velha.

O show tem o objetivo de reforçar a conexão de Belém com a cultura do reggae, que há décadas movimenta festas, ocupações culturais, bares e coletivos na cidade.

Serviço:

Don Carlos ao vivo em Belém + Green Valley

Local: Açaí Biruta – Rua Siqueira Mendes, 130 – Cidade Velha – Belém/PA

Data: Sexta-feira, 30 de maio de 2025

Abertura da casa: 22h

Ingressos: R$ 80 (duplo – lote promocional)

Vendas: Sympla

Classificação: 18 anos