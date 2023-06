Belém perdeu 90 mil habitantes nos últimos 12 anos

O Pará é o 9º estado mais populoso do Brasil e o mais populoso da região Norte do país, com 8.116.132 residentes. Trata-se de um aumento de 0,57% em relação a 2010, equivalente a 535.081 habitantes.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28).

É um crescimento bem menor do que o registrado em todo o país: de acordo com o IBGE, o Brasil passou de 190,7 milhões de pessoas em 2010 para 203 milhões em 2022.

Belém segue como cidade mais populosa do Pará, apesar de uma queda de 6,5%: eram 1.393.399 habitantes em 2010 e 1.303.389 em 2022, ou seja, 90 mil pessoas a menos. A quantidade de domicílios recenseados na capital, porém, cresceu: de 425.263 (2010) para 528.975 (2022), representando um aumento de 24,4%.

Mas Belém, 12º cidade mais populosa do Brasil, não foi a única capital brasileira a perder residentes nos últimos 12 anos: Salvador, na Bahia, perdeu 9,6% da população e lidera a lista.

Também perderam população Porto Alegre (5,4%), Recife (3,2%), Belo Horizonte (2,5%), Rio de Janeiro (1,7%) e Fortaleza (1%).

Na concentração urbana de Belém, nomenclatura que o IBGE usa para agrupamentos de dois ou mais municípios fortemente integrados, apenas a capital teve queda no número de residentes.

O município de Benevides, que tinha população de 51.651 pessoas (2010) passou a ter 63.567 (2022), um crescimento de 1,74%. Já Marituba tinha 108.246 pessoas (2010) e passou a ter 110.515 (2022), com taxa de crescimento de 0,17%. Ananindeua, segundo município mais populoso do Pará, tinha 471.980 residentes (2010) e passou a ter 478.778 (2022), com taxa de crescimento de 0,12%.

Os dez municípios paraenses onde as populações mais cresceram desde 2010 foram, Parauapebas (112.516 novos residentes), Santarém (52.132); Canaã dos Carajás (50.363); Marabá (32.867); Altamira (27.204); Barcarena (26.791); Itaituba (25.819); Castanhal (19.113); Abaetetuba (17.088); e Alenquer (16.751).

Moradores por domicílio

O Brasil apresentou uma média de 2,79 moradores por domicílio, sendo a média da região Norte a maior do país: 3,3 moradores por domicílio.

No Pará, a média de pessoas morando no mesmo domicílio é de 3,31 moradores (em 2010 era de 4,06 moradores). Na capital Belém, essa média ficou em 3,08 moradores por domicílio (em 2010, era de 3,77).

Os municípios com maiores médias de moradores por residência são Bagre (5,62 pessoas), Melgaço (4,85 pessoas) e Jacareacanga (4,69 pessoas). Já as menores médias de moradores por domicílio foram registradas em Nova Timboteua (2,8 moradores), Peixe-Boi (2,81) e Rio Maria (2,82).