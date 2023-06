Canaã dos Carajás tem 2ª maior alta no número de domicílios em todo o Brasil

O Pará é o 9º estado mais populoso do Brasil e o mais populoso da região Norte do país, com 8.116.132 residentes. Trata-se de um aumento de 0,57% em relação a 2010, equivalente a 535.081 habitantes.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28).

Os dez municípios paraenses onde as populações mais cresceram desde 2010 foram, Parauapebas (112.516 novos residentes), Santarém (52.132); Canaã dos Carajás (50.363); Marabá (32.867); Altamira (27.204); Barcarena (26.791); Itaituba (25.819); Castanhal (19.113); Abaetetuba (17.088); e Alenquer (16.751).

A maior taxa de crescimento, entretanto, ficou para Canaã dos Carajás, próximo de Parauapebas, com alta de 9,23%.

O município também aparece como o segundo com maior salto na quantidade de domicílios em todo o Brasil: de 10.352, em 2010, para 28.605, em 2022, um crescimento de 176,3%.

Outros quatro municípios paraenses também registraram mais que o dobro do número de domicílios em relação ao apurado em 2010: Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Anapu e Parauapebas.

Parauapebas também se destaca no ranking de maiores variações populacionais relativas como o quinto município brasileiro nessa categoria, com 73,4% de aumento relativo e como oitavo colocado do Brasil entre os de maiores variações populacionais absolutas (112.516 pessoas).

A população absoluta é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Já a população relativa refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada.

As maiores quedas populacionais foram registradas em Belém (90.010 pessoas e menos), São Félix do Xingu (25.922); Santana do Araguaia (23.740); Ipixuna do Pará (17.552); Jacundá (13.653 ); Goianésia do Pará (7.584); Água Azul do Norte (6.977); Cachoeira do Piriá (6.854); Tailândia (6.804); Breu Branco (6.781).