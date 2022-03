Belém não tem casos de covid-19 nos últimos 7 dias, aponta Prefeitura

A Prefeitura de Belém informa que nenhum caso da covid-19 foi registrado nos últimos sete dias em Belém, de acordo com o Boletim Covid-19 Belém atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na sexta-feira (18). O órgão aponta também queda de pessoas internadas em leitos clínicos, em 10%, de UTI, 20%, e também no número de óbitos, com três pessoas perdendo a luta para a doença.

VEJA MAIS

A gestão municipal segue vacinando cidadãos contra o coronavírus, entre crianças, adultos e pessoas idosas. A agenda de imunização nesta semana conta com o funcionamento de 79 pontos para atendimento da população