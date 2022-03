Belém, Marituba e Santa Izabel divulgam calendário de vacinação contra covid-19 para a semana

BELÉM

A Prefeitura de Belém disponibiliza a vacina contra covid-19 em 79 pontos de vacinação na capital e distritos de Outeiro e Mosqueiro. A PMB informa que, nesta segunda-feira (21), podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

Sobre o público infantil, a prefeitura de Belém comunica que é necessário atentar para aplicação da segunda dose da Pfizer pediátrica, disponível desde a semana passada. Para saber a data correta para aplicação do reforço basta consultar a carteirinha de vacinação da criança.

Para as crianças, a Pfizer pediátrica só estará disponível nos pontos de vacinação localizados nos shoppings, universidades e hospitais.

OUTEIRO E MOSQUEIRO

Em Outeiro, a vacinação contra a covid-19 está acontecendo apenas na UMS Outeiro e em Mosqueiro apenas na USF Aeroporto. As crianças de 6 a 11 anos de idade, que vão tomar a primeira ou segunda dose da Coronavac, podem se dirigir a qualquer um dos 79 pontos de vacinação.

DOSE DE REFORÇO:

Belém oferece também a dose de reforço – que pode ser a terceira ou a quarta dose – para todos os imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade. A quarta dose deverá ser administrada a partir de quatro meses da aplicação da terceira, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Outro grupo apto a receber a quarta dose é dos idosos com 80 anos ou mais (nascidos em 1941) e que receberam as três doses até o mês de setembro. A quarta dose deverá ser aplicada seis meses depois da aplicação da terceira.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

As pessoas que vão receber a quarta dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão, devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação.

MARITUBA

Marituba segue imunizando contra a covid-19 com a primeira, segunda, terceira e quarta dose. Confira o cronograma desta semana, de segunda-feira (21) a sexta-feira (25).

Primeira dose: para pessoas com idade a partir dos 5 anos completos;

Segunda dose: para quem recebeu a primeira dose até o dia 21 de fevereiro de 2022;

Terceira dose ou dose de reforço: para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.

Terceira dose ou dose adicional: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose.

Quarta dose: para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, profissionais de saúde e idosos com 70 anos ou mais 4 meses após a aplicação da terceira dose.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 8h às 15h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 15h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 8h às 15h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 15h.

Prédio da Vigilância em Saúde de Marituba (Passagem Bom Jesus, S/N, Bairro Dom Aristides, ao lado do Centro de Diagnósticos)

Horário: 14h às 18h.

SANTA IZABEL

A prefeitura de Santa Izabel comunica que segue o calendário fixo de vacinação contra a covid-19, no município da Região Metropolitana de Belém. O calendário para esta semana obedece sempre o horário, das 8h às 12h, nas seguintes unidades. Nesta segunda-feira (21), Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo.

Na terça-feira (22), em Juazeiro e Divinéia; na quarta-feira (23), no conjunto Kato, Jardim das Garças, e no Bairro Novo, será na escola São Raimundo, com o horário das 13hàs 17h. Já na quinta-feira (24), a vacinação estará disponível nos bairros Novo Horizonte e Triângulo; na sexta-feira (25), em Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família.

Na zona rural de Santa Izabel haverá vacinação só na terça-feira (22), em Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. De acordo com a prefeitura, a primeira dose estará disponível para o público, em geral, acima de 12 anos de idade. A segunda dose Pfizer, Coronavac e Astrazeneca, para para todos que estão no período; e a terceira dose, que é o reforço para maiores de 18 anos com 4 meses da segunda dose. Os documentos necessários são RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.