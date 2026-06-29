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Belém lança campanha de combate ao trabalho infantil com mobilização em áreas de grande circulação

Programa "Belém Protege" será apresentado nesta terça-feira (30) e reunirá ações de conscientização em praças e semáforos da capital

O Liberal
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Belém lança campanha de combate ao trabalho infantil com mobilização em áreas de grande circulação. (Imagem ilustrativa)

Garantir que crianças tenham o direito de brincar, estudar e sonhar é o principal objetivo da campanha de enfrentamento ao trabalho infantil que será lançada na manhã desta terça-feira (30), em Belém. Com o tema "Criança tem direito de brincar, estudar e sonhar. Trabalho infantil não é ajuda, é violação de direitos.", a iniciativa marca o início das ações do programa "Belém Protege", voltado à conscientização da população e ao fortalecimento da rede de proteção à infância e à adolescência.

A cerimônia de lançamento ocorrerá às 9h, no Palácio Antônio Lemos, com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. A iniciativa é coordenada pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), da Prefeitura de Belém.

Após o evento, equipes de 12 secretarias municipais seguirão para praças e semáforos no entorno do Complexo do Ver-o-Peso, onde realizarão ações educativas voltadas à população. A mobilização pretende ampliar o conhecimento sobre os prejuízos do trabalho infantil, divulgar os canais de denúncia e orientar sobre os serviços públicos de proteção social disponíveis no município.

A campanha busca sensibilizar a sociedade para a importância de assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, incentivando a permanência na escola, fortalecendo a atuação da rede de proteção e promovendo o engajamento da população no combate ao trabalho infantil.

Segundo a Funpapa, as atividades de conscientização terão continuidade após o lançamento, com ações permanentes nos equipamentos da fundação e em outros espaços da rede municipal de assistência social.

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Belém lança campanha de combate ao trabalho infantil com mobilização em áreas de grande circulação
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