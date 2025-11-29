Capa Jornal Amazônia
Belém inicia campanha Dezembro Vermelho contra o HIV na segunda (1º)

Ações serão desenvolvidas a partir do dia 6 até 21 de dezembro em diversos pontos da capital paraense

Eduardo Rocha
fonte

Prefeitura de Belém inicia o Dezembro Vermelho nesta segunda (1º) (Foto: Divulgação ANSS)

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) iniciarão, nesta segunda-feira (1º), a campanha do Dezembro Vermelho de 2025, na mobilização nacional de prevenção ao HIV e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As ações vão do dia 6 até o dia 21 de dezembro, em diversos pontos da cidade.

Como repassa a Prefeitura Municipal, ao longo do mês, o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia) realizará atividades de testagem rápida, aconselhamento, prevenção combinada (como PrEP e PEP), rodas de conversa, ações educativas e mobilização intersetorial em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas, universidades, espaços públicos, shoppings, territórios de populações vulneráveis na Casa de Testagem e Aconselhamento (CTA). 

A mobilização busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, fortalecer o cuidado e reduzir estigmas. De acordo com o cronograma de ações da Prefeitura, o lançamento oficial da campanha ocorrerá nesta segunda-feira (1º), no auditório da Sespa. No dia 5, será realizado o Jantar do Sel Dezembro Vermelho. Nos dias 6 e 7,  haverá ações no Shopping Bosque Grão-Pará.

Para o dia 10 está agendada a testagem para população em situação de rua (Icoaraci). Uma ação estratégica será realizada na área do Ver-o-Peso no dia 11, e, no dia 13 de dezembro, haverá mobilização na Ilha do Mosqueiro (Vila). 

No Centro Comercial de Belém, no dia 19, será feita uma ação  da campanha para trabalhadoras sexuais. No dia 20, o Distrito de Outeiro receberá uma ação estratégica. O encerramento da campanha ocorrerá no dia 21 na Praça do Horto (Bairro dos Campos).

A campanha prioriza grupos em maior vulnerabilidade: pessoas vivendo com HIV,
HSH (homens que fazem sexo com homens), pessoas trans, profissionais do sexo, usuários de drogas, população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade,
jovens de 15 a 24 anos, gestantes e puérperas.

