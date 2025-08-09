Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém: Guamá recebe edição do programa 'Por Todas Elas' com mais de 30 serviços gratuitos

A iniciativa do Governo do Pará, na Usina da Paz, visa fomentar a participação feminina na sociedade, levando orientações e serviços de saúde, lazer e cidadania para mulheres.

O Liberal
fonte

Durante a programação, o governador Helder Barbalho falou sobre sua satisfação em participar de mais uma edição do programa de promoção da cidadania (Foto: Marco Santos / Agência Pará)

Foram oferecidos mais de 30 serviços totalmente gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolha de armação para a confecção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres, realização de exames preventivos e encaminhamentos para exames especializados. Também constaram da programação serviços de estética, atendimentos de saúde para pets, orientações da Defensoria Pública do Estado, sorteio de prêmios, entrega de benefícios do Programa CredCidadão, apresentações culturais e atividades recreativas para crianças e adolescentes.

Durante a programação, o governador Helder Barbalho falou sobre sua satisfação em participar de mais uma edição do programa de promoção da cidadania.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande poder fazer parte de mais uma edição do ‘Por Todas Elas', um programa que oferece vários serviços para mulheres e também para homens, que hoje estão se preparando para o Dia dos Pais. São mais de 30 serviços que estão sendo oferecidos aqui na Usina do Guamá”, disse.

Vice-governadora destaca importância da ação

Hana Ghassan, vice-governadora do Estado e responsável pela idealização e coordenação do "Por Todas Elas", destacou a importância de levar serviços essenciais para as comunidades.

“Hoje estamos trazendo atendimentos de saúde, cidadania e programas de crédito, além de serviços para melhorar a autoestima das mulheres. É importante o governo do Estado estar perto da população, fazendo atendimentos e escutando as pessoas. O ‘Por Todas Elas’ é isso. É o fortalecimento da mulher na sociedade, na política e enquanto cidadãs do nosso Estado. É importante estar aqui com um número crescente de atendimentos. Vamos seguir avançando, cada vez mais”, afirmou.

Moradores aprovam atendimento

Moradora do Guamá, Maria Batista foi uma das atendidas em consultas e exames oftalmológicos. “Estou me sentindo muito bem acolhida aqui. O atendimento foi ótimo e rápido. Já fiz as consultas e exames, e agora é só esperar a entrega dos meus novos óculos. Esses serviços são muito bons, porque a comunidade é carente. Espero que tenham mais”, contou.

Outra beneficiada, Rosenilda Pantoja, aproveitou o atendimento médico e garantiu encaminhamento para exames especializados no Hospital da Mulher do Pará, referência em assistência à saúde feminina no Estado. “Eu acho que a Usina da Paz foi a melhor coisa que aconteceu no nosso bairro. Todas as ações que têm aqui eu aproveito com a minha família. Hoje, eu vim cedo e, graças a Deus, já fui atendida. Consegui um encaminhamento para o Hospital da Mulher, que é um ótimo lugar para cuidar da nossa saúde”, garantiu.

Programa já soma mais de 110 mil atendimentos

Criado em 2024, o Programa Por Todas Elas é uma iniciativa do Governo do Pará que incentiva debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na sociedade, garantindo serviços e direitos. O Programa já percorreu municípios de diversas regiões, oferecendo mais de 110 mil atendimentos.

“Este é um programa do Governo que traz o Estado para perto da comunidade, com uma gama de serviços de saúde e também na área de cidadania, que desburocratiza os atendimentos e facilita a vida do cidadão”, ressaltou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Em breve, novas edições do programa serão realizadas. Os cronogramas podem ser consultados no Instagram oficial da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania: @seac.pa.

Belém
