'Por Todas Elas' garante serviços de saúde a moradores de Águas Lindas, em Ananindeua

O Governo do Pará iniciou nesta quarta-feira (23) mais uma grande ação social do Programa “Por Todas Elas”. A iniciativa, que visa garantir cuidados e serviços de saúde à população feminina, chegou ao bairro Águas Lindas, em Ananindeua, onde os moradores poderão ter acesso a atendimentos gratuitos, incluindo consultas e exames clínicos, até a quinta-feira (24).

Durante a manhã, centenas de pessoas foram ao campo Diamante Negro, onde uma grande estrutura foi montada. No local são oferecidos atendimentos com ginecologistas, clínicos gerais e pediatras; exames oftalmológicos e escolha de armação para a confecção de óculos de grau; testes rápidos para detecção de doenças; vacinação; exames PCCU (Preventivo do Câncer do Colo de Útero), mamografia e ultrassonografia, além de regulação para o Hospital da Mulher, integrante da rede de saúde estadual, e outros serviços.

Ação inclusiva - Idealizadora do projeto, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou a importância de mais uma grande ação de incentivo à inclusão e à promoção de cuidados com a saúde feminina. "Estamos mais uma vez em Ananindeua trazendo o Programa ‘Por Todas Elas’ e os atendimentos em saúde, que são tão importantes para as nossas mulheres. Sabemos da importância que elas têm para as suas famílias, e é fundamental ter o Governo do Estado próximo da população para garantir este benefício."

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, também reforçou a importância da presença da estrutura do Estado nas comunidades. “Este é um programa que busca trazer atendimento para as mulheres do Pará, em especial, serviços voltados à saúde e ao empoderamento feminino. São atividades que buscam a valorização das mulheres e reforçam a proximidade do Estado - e seus serviços - com as comunidades”, frisou.

Excelência - Moradores do bairro destacaram a importância e a qualidade dos atendimentos oferecidos. Luciana Teixeira, que compareceu à ação com familiares, disse que “os atendimentos foram muito bons. Os médicos foram muito atenciosos. Viemos atrás de consultas com o oftalmologista, e deu tudo certo. Há muito tempo esperávamos por uma ação como essa aqui no nosso bairro, e agora estamos aproveitando”.

A ação também beneficiou Angelina de Melo Lima e seu filho, Derick Guilherme, 14 anos. “Esta é uma ação muito importante. Eu estava há muito tempo precisando de óculos, e os óculos do meu filho também estão quebrados. Essa ação veio em um bom momento, não só por conta da vista, mas, também dos demais serviços, como corte de cabelo e exames para as mulheres. Isso é muito bom tanto para nós, mulheres, como para toda a família”, ressaltou Angelina.

Serviço: A programação de saúde do “Por Todas Elas” prossegue até quinta-feira (24), no campo Diamante Negro, bairro Águas Lindas. Os atendimentos iniciam às 8h.