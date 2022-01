Belém ganha primeira unidade do projeto Usina da Paz, no bairro da Cabanagem

No dia em que completa seu 406º aniversário de fundação, Belém ganha também a primeira unidade do projeto Usinas da Paz, que concentra serviços ofertados pelo Governo do Estado no âmbito da assistência, cultura e esporte e lazer. Instalada no bairro da Cabanagem, a nova UsiPaz foi entregue à população durante cerimônia realizada às 18h, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e da primeira-dama Daniela Barbalho, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, secretários municipais e de Estado e parlamentares.

Com a entrega do novo espaço, a população da Cabanagem e entorno passa a contar com atendimentos que vão da prevenção à violência e inclusão social à formação de jovens e atendimento a famílias de baixa de renda. Ao todo, serão mais de 80 serviços gratuitos, que incluem cursos de capacitação técnica e profissionalizante, atividades esportivas, salas de audiovisual e inclusão digital, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos livres, biblioteca, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

A entrega do complexo foi feita pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Sidney Oliveira / O Liberal)

O complexo entregue nesta quarta-feira (12/01) também garantirá, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), acesso a atendimento médico, psicológico, odontológico, palestras e regulação. Além disso, os usuários da unidade terão sinal de wi-fi gratuito disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa).

O complexo vai funcionar de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 22h, e ainda aos sábados e domingos, das 8h às 18h. Nesta quinta (13), os atendimentos já começam em caráter regular.

Usinas da Paz

O Usinas da Paz é um projeto coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada, que tem por meta construir 10 Usinas da Paz na Região Metropolitana de Belém e no sudeste do Estado. A UsiPaz Belém é a segunda a ser entregue pelo Governo do Estado no território paraense - a primeira unidade foi inaugurada em outubro de 2021, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A UsiPaz Cabanagem, em Belém, é a segunda a ser entregue pelo Governo do Estado no território paraense (Sidney Oliveira / O Liberal)

O complexo comunitário é integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz), que prevê a entrega de outras 4 unidades na capital: nos bairros do Benguí, Guamá, Terra Firme e Jurunas. Também estão no cronograma do governo para receber as Usinas da Paz os municípios de Marituba, Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas.

Entregas

Antes de inaugurar a Usina da Paz, o governador Helder Barbalho esteve presente na Escola Estadual José Valente Ribeiro, que atende a comunidade estudantil da Cabanagem e foi inteiramente reformada. O bairro também recebeu obras de pavimentação em vias de grande fluxo.