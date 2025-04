Belém está entre as cidades que receberão a Cruz Histórica utilizada na primeira missa do Brasil

Belém será uma das cidades brasileiras a receber a cruz original utilizada na cerimônia da primeira missa celebrada no Brasil, há 525 anos, pelo bispo português Henrique de Coimbra. O símbolo histórico, que marcou um dos momentos mais emblemáticos da história do país, está percorrendo diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e o Distrito Federal. A cruz ficará na capital paraense entre os dias 23 e 24 de abril, e a programação, com local e horário, ainda será divulgada.

O movimento de peregrinação da cruz pelo Brasil faz parte do evento “Brasil com Fé - Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz", que é promovido pelo Movimento Brasil com Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.

"A cruz original transcende seu significado religioso, simbolizando amor, união e interconexão entre povos. Neste Ano Jubilar, marcado pela esperança e desejo de renovação, a peregrinação desta cruz une passado e presente, reforçando valores de fraternidade e celebrando a rica diversidade cultural e espiritual. O evento também visa promover o diálogo de cooperação entre instituições de destaque", informa a organização do evento, em nota divulgada ao Portal G1.

Confira a programação da visita da cruz histórica pelo Brasil:

12 de abril: Saída de Braga e Fátima, Portugal

13 de abril: Cascais, Portugal

14 de abril: Lisboa, Portugal

15 de abril: Chegada ao Brasil - São Paulo

16 de abril: Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá – SP

17 de abril: Rio de Janeiro e Petrópolis – RJ

18 de abril: Porto Alegre – RS

19 de abril: Maricá e Rio de Janeiro – RJ

20 de abril: Rio de Janeiro – RJ

21 de abril: Brasília – DF,

22 de abril: Brasília – DF

23 de abril: Brasília e Belém – DF e PA

24 de abril: Belém – PA

25 de abril: Salvador - BA

26 de abril: Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália – BA (Culminando com a celebração dos 525 anos da primeira missa no país)

27 de abril: Porto Seguro – BA, Brasil, e Retorno a Braga, Portugal

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)