Traslado do Senhor dos Passos tem novo trajeto nesta quarta (16) em Belém

A tradicional procissão do Senhor dos Passos — imagem de Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário — reúne milhares de fiéis todos os anos. Este ano, o trajeto será alterado por conta de obras na Avenida Almirante Tamandaré. A mudança começa logo na saída da Catedral Metropolitana, na Cidade Velha, e segue pela Rua Padre Champagnat, Av. Portugal, Av. 16 de Novembro, Travessa Avertano Rocha, Travessa Padre Eutíquio e Rua Gama Abreu, onde ocorre a parada na Paróquia da Santíssima Trindade. Depois, a imagem segue pela Avenida Nazaré até a chegada na Basílica Santuário.

A celebração será presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém.

A Imagem do Senhor dos Passos permanece na Basílica até a Sexta-feira Santa (18), quando sai em nova procissão até a Igreja das Mercês, onde acontece o Sermão do Encontro — um dos momentos mais emocionantes da Semana Santa. O encontro das imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores está marcado para 10h da manhã, com sermão conduzido pelo Cônego Vladian Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade.

Esculpida em tamanho natural, a imagem do Senhor dos Passos traz Jesus com o joelho esquerdo no chão, sustentando a cruz no ombro. O rosto, com suor e sangue escorrendo da coroa de espinhos, emociona devotos que iluminam o percurso com velas durante a procissão.A Imagem do Senhor dos Passos representa o momento doloroso de Jesus a caminho do Calvário.



Serviço: Traslado do Senhor dos Passos

Dia e hora: Quarta-feira Santa (16), após a missa das 18h30

Local: Catedral Metropolitana