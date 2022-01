Belém está com estoque de vacinas contra gripe e covid-19 perto do fim

Os estoques de vacinas contra gripe e covid-19 de Belém estão perto do fim. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no final da noite desta terça-feira (4). O órgão afirma que já comunicou a situação ao Ministério da Saúde e aguarda uma remessa de imunizantes contra o coronavírus ainda nesta quinta-feira (6). Porém, não há previsão, desde o ano passado, de novas doses de vacinas contra o vírus Influenza.

No entanto, a Prefeitura de Belém não explicou quanto tempo os estoques de vacinas contra gripe e covid-19 ainda podem durar. A orientação ainda é de que quem estiver precisando e esteja em condições de tomar, que procure um dos 70 postos de vacinação disponíveis.

Não há uma lista precisa sobre quais postos estão com estoques. Desde segunda-feira (3), muitas pessoas já relatavam falta de imunizantes e atendimentos muito limitados, com entrega de senhas. Alguns dos postos nem estavam disponíveis, ou por falta de vacinas ou por recesso de final de ano.

VEJA MAIS

Em relação à cobertura vacinal, a Sesma garante que 100% da meta de vacinação contra gripe foi atingida ainda em 2021, com 500 mil pessoas vacinadas. O órgão afirma que isso evitou que o atual surto de gripe - com presença da variante H3N2 do vírus Influenza A - levasse pessoas a casos graves e à necessidade de internações.

Já contra a covid-19, a Sesma afirma que 1.154.359 primeiras doses foram aplicadas, o que corresponde a 77% da população geral de Belém e 90,1% da população vacinável. Em relação à segunda dose, foram aplicadas 1.096.727 doses, ou seja, 73,1% da população geral e 85,7% da população vacinável.



Em relação a terceiras doses, 196.112 pessoas estão com a dose de reforço garantida, o que corresponde a 13% da população total e 96,6% da população vacinável. Não houve informes sobre a quarta dose, destinada a um público específico e com saúde mais vulnerável, como imunossuprimidos e transplantados.