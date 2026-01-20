Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém enfrenta queda na cobertura vacinal e aumenta risco para crianças e idosos, alerta Sesma

Vacinas contra influenza, dengue, meningo ACWY, HPV4 e poliomielite injetável (VIP) têm tido baixa procura nas unidades saúde

O Liberal
fonte

Baixa procura por vacinas eleva risco de doenças evitáveis em Belém (Crédito: Juliana Rosa | Ascom Sesma)

Belém tem registrado baixa adesão às vacinas contra influenza, dengue, meningo ACWY, HPV4 e poliomielite injetável (VIP) nas unidades de saúde, como alerta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O cenário tem impacto direto principalmente entre crianças, adolescentes e idosos. Mesmo com a disponibilidade dos imunizantes, a cobertura vacinal em Belém permanece abaixo do necessário para garantir a proteção coletiva, acompanhando a queda dos índices de vacinação no Brasil, segundo a secretaria.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Cleise Soares, a redução da cobertura vacinal está relacionada ao histórico de controle e erradicação de doenças, o que diminuiu a percepção de risco e afastou parte da população das salas de vacinação.

“A baixa procura por vacinas, entre outros fatores, está ligada à baixa percepção de risco das doenças e às dúvidas sobre a efetividade das vacinas, intensificadas pela disseminação de fake news”, afirmou.

Segundo a Sesma, a vacinação segue sendo uma das principais ferramentas de prevenção de doenças graves. Além de reduzir internações e óbitos, ela impede a circulação de vírus e bactérias capazes de causar surtos. Quando a cobertura vacinal diminui, essa barreira de proteção se enfraquece e expõe a população a riscos evitáveis.

Influenza lidera a baixa adesão

Entre os imunizantes com menor cobertura em Belém, a vacina contra a influenza apresenta o cenário mais preocupante, com apenas 12,60% de cobertura vacinal. A campanha de vacinação, iniciada em 3 de novembro de 2025, segue até 28 de fevereiro e é direcionada aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes.

A Sesma alerta que a baixa adesão à vacina da gripe atinge justamente os públicos mais suscetíveis às formas graves da doença, com maior risco de complicações, internações e mortes por influenza. A baixa cobertura ocorre em todo o país, mas no Norte do Brasil a campanha começou em novembro devido às condições climáticas, enquanto em outras regiões teve início em março.

Vacina contra a dengue

Outro ponto de atenção é a vacina contra a dengue, que registra apenas 15,65% de cobertura vacinal em Belém, segundo a Sesma. A aplicação do imunizante teve início no fim de 2025, o que contribui para os índices ainda baixos, mas a baixa adesão à vacina da dengue preocupa por se tratar de uma estratégia essencial em um município com histórico de circulação da doença.

A vacina está disponível para a faixa etária de 10 a 14 anos, grupo que concentra elevado número de hospitalizações por dengue, atrás apenas dos idosos. Como o imunizante não foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas acima de 60 anos, a proteção dos mais jovens torna-se ainda mais estratégica.

Além da influenza e da dengue, outras vacinas essenciais apresentam cobertura abaixo do recomendado em Belém: a meningo ACWY (53,23%), a HPV4 (56,92%) e a poliomielite injetável (VIP) (58,21%).

A baixa adesão às vacinas preocupa por se tratar de imunizantes que previnem doenças graves, algumas com risco de sequelas permanentes ou paralisia. Mesmo com doenças controladas ou erradicadas no Brasil, a queda na vacinação mantém o risco de reintrodução de enfermidades, como sarampo, rubéola, coqueluche e poliomielite.

Crianças

O público infantil é o mais impactado pela hesitação vacinal. Quando pais ou responsáveis desacreditam nas vacinas, as crianças deixam de ser vacinadas, aumentando a vulnerabilidade a doenças imunopreveníveis.

A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma alerta que a disseminação de mitos sobre vacinas influencia diretamente as decisões das famílias. Um dos exemplos mais recorrentes é a falsa associação entre vacinas e o transtorno do espectro autista (TEA), já amplamente refutada por estudos científicos, inclusive no caso da vacina tríplice viral.

Outros mitos envolvem a vacina da gripe e a vacina contra a covid-19, questionadas de forma infundada quanto à sua eficácia. Especialistas reforçam que todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança e eficácia.

Inverno amazônico

Segundo a Sesma, o período chuvoso conhecido como inverno amazônico favorece o aumento de doenças respiratórias e arboviroses, como a dengue, que podem ser prevenidas com vacinação e medidas de cuidado.

Ampliação das ações

Para ampliar a cobertura vacinal, a Sesma intensificou ações como a busca ativa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que percorrem os territórios, identificam pessoas com vacinas em atraso e orientam sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado.

Onde se vacinar?

As salas de vacinação em Belém funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com equipes preparadas para orientar a população. As vacinas também estão disponíveis no Postão de Icoaraci, que funciona em horário estendido até as 22h. A Sesma ainda promove ações de vacinação aos fins de semana, reforçando o convite para que a população procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a vacinação em dia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

baixa cobertura vacinal

belém

vacina

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda